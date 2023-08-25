Ретроградний Меркурій у Діві позитивно вплине на ці знаки Зодіаку: топ-3 щасливчика

Нічого страшного за цей час не станеться.

Не такий страшний Ретроградний Меркурій, як його багато хто описує, і щобільше, для деяких знаків Зодіаку це зовсім відмінний період, щоб налагодити своє життя. Не варто переживати та боятися цього.

Астрологи відзначають, що в цей період, який триватиме до 15 вересня, відправить три знаки Зодіаку в "дику поїздку" за їхнім життям, що кардинально все змінить на краще. Такими щасливчиками стали Тельці, Діви та Скорпіони.

Телець

У 2023 році, коли Меркурій буде ретроградним, ви, Телець, повинні бути готові до деяких захопливих поворотів. Попри те, що цей період часу може здатися вам важким і заплутаним, він все ж таки може виявитися для вас дуже цікавим і навіть привабливим. На вас чекають зміни як у вашому романтичному, так і у творчому житті.

Існує ймовірність того, що у вашому житті відбудеться зустріч, яка пробудить всередині вас сплячі почуття, тим самим сприяючи розвитку нових романтичних можливостей. Також у вас з’явиться мотивація продовжити свою роботу та свої починання з того місця, на якому ви зупинилися, але з новими силами та свіжим поглядом.

Діва

Приготуйтеся, Діво, тому що майбутній Меркурій ретроградний ідеально збігається з вашим знаком. Будьте готові до періоду глибокого самоаналізу, який може призвести до фундаментальної переоцінки того, ким ви є особистістю.

Для вас це цінна можливість висловити свої думки, які спадають вам на думку. Цей період вашого життя може допомогти вам прийняти своє справжнє "я" та звільнитися від обмежень, які накладають на вас інші. Скористайтеся цією нагодою, щоб дослідити світ усередині себе.

Скорпіон

Ретроградний рух Меркурія, починаючи з 23 серпня 2023 року, впливатиме на ваші зв’язки з іншими людьми та дружбу. Зараз час поговорити відкрито зі своїми друзями, щоб прояснити будь-яку плутанину. Також ви зможете відновити стосунки з колишніми колегами, знайомими чи товаришами. Можливо, ці люди зможуть вас чогось навчити.

Ретроградний Меркурій допоможе вам розібратися у своїх зв’язках, а також може розчистити шлях і звільнити місце у вашому житті для приходу нових людей. Скористайтеся цією можливістю, щоб впустити в своє життя тих людей, які насправді вболівають за вас, щоб досягти майбутнього, яке ви собі уявляєте.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всім знакам Зодіаку так щастить до ретроградного Меркурія. Деяким астрологи обіцяють сварки та труднощі.