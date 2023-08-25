Два знаки Зодіаку змінять своє життя на краще в ретроградний Меркурій

Ретромеркурій не буде "злим" для двох представників зодіакального кола

Ретроградний рух Меркурія, що розпочався 23 серпня і триває до 15 вересня, більшою мірою негативно впливає на життя багатьох людей. Але якщо для деяких знаків Зодіаку цей період стане складним випробуванням, для інших представників гороскопа він перетвориться на дивовижну пригоду.

Астрологи розповіли, що люди, народжені під сузір’ями Овна та Діви, зможуть змінити своє життя на краще в період ретроградного Меркурія. Про це пише unian.

Овен

Ретроградний Меркурій допоможе нарешті внести порядок у думки та справи. Процес буде важким, але вам потрібне переосмислення багатьох речей. Зрештою на вас чекає приголомшливий сюрприз від долі. Ви відчуєте, що не лише розібралися з важливими питаннями, а й уміло подолали усі проблеми. Тоді ваше життя почне переходити на новий рівень, все почне налагоджуватися, і щастя не забариться. Гороскоп для Овна на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Діва

Діви легко розкриватимуть справжні наміри інших. Ваша інтуїція буде неймовірно гострою, ніхто не зможе провести обман. Це дозволить уникнути небезпечних ситуацій, які готували для вас вороги. Доля надає вам можливість позбутися брехливих людей у вашому житті та залучити щирих та надійних друзів, які підтримуватимуть вас на шляху до досягнення успіху. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку зустріне своє кохання у вересні 2023 року. Вони будуть на сьомому небі від щастя.