Коміками їм не бути: три знаки Зодіаку, які не мають почуття гумору

Цій трійці в жанрі комедії не досягти успіху

Деякі люди від природи кумедні та цікаві. Вони легко могли б побудувати кар’єру в стендап-комедії або писати сатиру. Однак, на жаль, таким даром наділені не всі. Є три знаки Зодіаку, які просто не народилися зі здатністю мати почуття гумору.

Астрологи відзначають, що люди, народжені під цими трьома знаками Зодіаку або не розуміють почуття гумору інших, або мають настільки специфічне почуття гумору, яке важко зрозуміти навколишнім. І це — Скорпіони, Стрільці та Раки.

Скорпіон

Скорпіонів надзвичайно важко зрозуміти. Вони чудово ладнають один з одним, але їх почуття гумору часто губиться у тих, хто не належить до цього знаку. Переважна більшість людей не знаходять їх жарти смішними, тому що вони вважають їх досить спрощеними та позбавленими дотепності. Попри це, вони процвітають в інших починаннях завдяки своєму прискіпливому характеру.

Стрілець

На жаль, крижана холодність Стрільців пронизує всі аспекти його особистості, включаючи почуття гумору. Це свідчить про те, що його почуття гумору повністю замерзло і не існує. Самі Стрільці твердо дотримуються думки, що вони дуже химерне почуття гумору.

Рак

Раки дуже серйозно ставляться до цінності життя. Коли все сприймається так серйозно, гумору просто немає місця. Здається, їхня природна схильність піклуватися про всіх і завжди заважає. Цей материнський інстинкт повністю знищує будь-яку здатність до сміху. Раки частіше турбуються про добробут інших, ніж висміюють навколишніх.

Раніше астрологи розповіли про найрозкутіших жінок за знаком Зодіаку. Вони відкрито виявляють інтерес до чоловіків, не соромлячись висловлювати свої почуття.