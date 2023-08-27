Гороскоп на 28 серпня: сприятливий період для відмови від шкідливих звичок та комплексів

Астропрогноз на понеділок радить усім не боятися складнощів

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 серпня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Протягом цього дня з’явиться шанс продемонструвати свої здібності та розкрити свій потенціал. Однак важливо бути обережним і не "розтікатися" в різні боки, щоб не стати особистістю, якою маніпулюють. Доля може зненацька пожартувати, поставивши вас перед складним вибором. Додамо, що астрологи називають Овнів щасливчиками серпня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день чудово підходить для любовних пригод, романтичних забав та зустрічей. Представники сильної статі можуть проявляти запальність та непередбачуваність у своїй поведінці. Важливо не ображатись на тих, хто раптово захоче змінити плани.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Існує висока ймовірність виникнення розбіжностей та неприємностей. Підтримуйте спокійну реакцію на критику і виявляйте дружелюбність до всіх. Тим, хто планує вирушити у довгу подорож, слід бути особливо обережними. Краще уникати конфліктів із близькими перед від’їздом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви відчуєте бажання надати моральну підтримку вашій близькій людині та стати для неї опорою. Однак важливо підходити до цього питання так, щоб ваша підтримка не здавалася дуже нав’язливою. Цей день обіцяє бути насиченим емоціями та подіями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день розпочнеться з не найсприятливішого старту, проте з часом обстановка покращуватиметься. У такі моменти астрологи рекомендують зберігати оптимізм та звичний підхід до вирішення вже відомих проблем. Краще залишити вечір для відпочинку та творчих занять.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У сфері романтичних стосунків варто сміливо використовувати активні методи. Також є сенс використовувати можливості онлайн-соціальних платформ для знайомств. Якщо ви одружені, важливо приділяти належну увагу своєму партнеру та дітям. У сфері роботи краще дотримуватися усталених традицій та рутинних дій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила нададуть можливість розкрити нові перспективи. Візьміться за оновлення свого вигляду та піклування про себе. Наприкінці дня рекомендується добре відпочити. Розумно буде тимчасово відкласти будь-які плани на подорожі та поїздки. До речі, у серпні зірки обіцяють Терезам багатство.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В даний час слід звільнитися від надлишкових проявів негативної реакції на навколишнє, відсторонитися від критики та негативних емоцій. Це сприятливий період відмовитися від страхів, комплексів і шкідливих звичок. Під впливом нічних світил ви зможете уберегти себе від усього, що тягне вас донизу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Під контроль помістіть свою схильність до дратівливості, особливо у робочій обстановці. Відсутність самовладання також може спричинити серйозні труднощі у домашніх справах. Не бійтеся перед новими колективами – станьте душею компанії. Найкращий день для початку нового розділу у вашому особистому житті.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Рекомендується підходити обережно до ухвалення важливих рішень. У такі моменти покладатися виключно на випадковість неефективно. Важливо зважити на думку близьких радників. Це прекрасний день для приємного шопінгу у гарній компанії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Варто не лякатися труднощів. У разі виникнення будь-яких проблем завжди можна розраховувати на близьких людей, які із задоволенням нададуть допомогу в подоланні неприємностей. Важливо знайти їхню підтримку, щоб успішно впоратися із найскладнішими ситуаціями.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила нададуть переваги у вигляді натхнення для творчості та рішучості. Під їх впливом ці позитивні характеристики найкраще спрямувати на вирішення проблемних аспектів життя. Не слід відкидати ініціативу. Астрологи озвучують для Риб щасливий любовний гороскоп на серпень.