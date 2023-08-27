Настають зміни: названо знаки Зодіаку, на яких найбільше вплине "блакитна повня" у серпні

Близнюки, Діва, Стрілець та Риби особливо відчують сезон повного місяця

Кінець літа ознаменується так званим блакитною повнею, яка відбудеться 31 серпня о 03:35 за київським часом. Астрологи вважають, що ця космічна подія несе зміни у житті представників зодіакального кола.

За словами астрологів, повня 31 серпня особливо вплине на чотирьох знаків Зодіаку — Близнюків, Діву, Стрільця та Риб. Про це пише Elite Daily.

Близнюки

Кар’єра – ваш головний пріоритет у цю повню. Доведеться прийняти важливі професійні рішення та виявити творчий підхід. Через ретроградний Меркурій, сезон якого триває і 31 серпня, ви можете почуватися невпевнено. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Діва

На перший план вийдуть романтичні та партнерські відносини. Вам може бути важко досягти ясності в заведенні знайомств і зв’язків. У повний місяць варто відмовитися від очікувань досконалості, проявити довіру і довіритися динаміці, яку ви створили у відносинах з іншими людьми. Гороскоп для Дів на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Ваш дім та сімейне життя будуть у центрі уваги під час повні 31 серпня. Можливо, ви думаєте про зміну місця проживання. Не виключено, що настають зміни в сім’ї. На щастя, ваш оптимізм допоможе знайти правильне рішення у будь-якій ситуації. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Риби

Повний Місяць змусить вас розставити пріоритети у баченні свого життя. Варто мислити масштабніше і не піддаватися каверзам ретроградного Меркурія. Розставте пріоритети у своїх мріях незалежно від того, як це сприйме оточення. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

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