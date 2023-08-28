Повний місяць у серпні 2023 року ощасливить чотири знаки Зодіаку: хто спіймав удачу за хвіст

Шлях на щастя цієї четвірки починається 31 серпня 2023 року

Кінець літа 2023 року за істиною магічний, адже 31 серпня небесну сцену прикрасить другий за місяць повний місяць. Цей повний місяць має величезну силу, і в 2023 році він обдарує нею чотири знаки Зодіаку.

Вибраним ніжне освітлення повного місяця принесе період радості та задоволення, зазначають астрологи. І щасливчиками стали Водолії, Леви, Овни та Козероги.

Водолій

Будьте готові, тому що настання повні віщує час глибоких перетворень у вашому житті. Зараз, як ніколи, найкращий час, щоб слідувати своїм найпотаємнішим захопленням і відкрити двері своїм мріям. Всесвіт прагне привести вашу кар’єру у відповідність до ваших найпотаємніших бажань.

Лев

Приготуйтеся, тому що повний місяць висвітлить ваші відносини яскравим поглядом, пробуджуючи у вас новий погляд на минулу роботу, партнерство і дружбу. Подумайте про свою мету в житті, дізнайтеся, яку роль ви граєте в цьому складному світі, і подумайте про кроки, необхідні для реалізації найвищого потенціалу.

Овен

Скористайтеся цим моментом, оскільки в ньому лежить глибока точка, яка визначить ваш професійний шлях та суспільний імідж. Настав час розправити крила і шукати нові горизонти, прийняти здобуту незалежність і розпочати все спочатку. Прийміть трансформаційну енергію цієї повні, і слідуйте шляхами, які відкриваються перед вами.

Козеріг

Цей повний місяць кидає на вас свій впливовий погляд, залишаючи явний слід у вашій впевненості у собі та емоційній розрядці. Довіртеся космічним силам, які спрямовують ваш шлях, і вірте, що простори Всесвіту приведуть вас до здійснення ваших цілей та бажань. Дуже важливо уникати негативних моделей стосунків минулого.

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