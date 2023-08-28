Гороскоп на 29 серпня: у цей день більше часу приділіть справам, які у вас найкраще виходять

Не відмовляйтеся від запрошень чи нових знайомств, вони будуть корисні

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Просунутися в кар’єрі та завести нові корисні знайомства Овнам допоможе активне спілкування та відвідування публічних заходів. Робота в команді 29 серпня буде більш ефективною та плідною. Щоб підняти настрій, сходіть у перукарню або поновіть гардероб.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам доведеться займатися нудними рутинними справами, відкласти які вже не вдасться. Зробіть зусилля та завершіть роботу, щоб вона не тягнула вас назад і не відволікала від більш важливих та цікавих проєктів. Зберігайте оптимізм, плануйте справи, які швидко принесуть прибуток. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Виправити помилки або недоліки в виконаній роботі Близнюкам допоможе нестандартний погляд на речі, новаторський підхід. Старі ділові зв’язки допоможуть вам розв'язати деякі проблеми. Обговоріть з рідними нагальні питання, що хвилюють вас, знайдіть компромісне рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Поспіх у розв'язанні робочих питань може призвести до необов’язкових помилок, тому намагайтеся бути уважнішими до всього, ніж ви займаєтеся 29 серпня. Спілкування з конкурентами може бути позитивним і корисним: виявите чарівність, запропонуйте цікаву ідею, і ваші стосунки покращаться. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдалий день для Львова. Ви можете отримати дуже вигідну пропозицію або дізнатися про радісну новину. Також зірки обіцяють вам важливі зустрічі, тому не відмовляйтеся від запрошень, більше знайомтеся з новими людьми. Не поспішайте, добре обмірковуйте свої кроки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки радять Дівам 29 серпня розпочати нову справу, розпочати те, що вони давно хотіли зробити, але весь час відкладали. Не розпорошуйте свою увагу на багато питань, сконцентруйтеся на чомусь одному і доведіть це до кінця. Вдалий день для походу по магазинах.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не відмовляйтеся від запрошень, розглядайте всі пропозиції, що надходять від колег або партнерів. Терезам може випасти вдалий шанс, тому треба бути готовим до чогось нового та незвичайного. Зробіть хоча б кілька кроків назустріч мрії, проведіть підготовчу роботу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви отримаєте важливу інформацію, яка відкриє нові можливості. Прислухайтеся до розмов, будьте у центрі подій, щоб не пропустити потрібні вам новини. Скорпіонам 29 серпня не варто проводити час на самоті, щоб не погіршити свій настрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Робота в колективі або в компанії однодумців буде пліднішою для Стрільців. Є шанс отримати вигідну пропозицію, яка швидко принесе дохід або просуне вас у професійній сфері. Виконайте свої обіцянки та віддайте борги, щоб відчути себе вільніше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для планування розробки майбутньої стратегії. Проявіть завзятість у роботі, будьте наполегливішими, і тоді ваш добробут суттєво покращиться. Можливо, вам не вдасться здійснити задумане з першої спроби, але зірки радять не кидати складну справу, пробувати ще й ще. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Використовуйте незвичайний підхід до питань, дійте нестандартно, тоді вам вдасться швидко розібратися із проблемою та вразити начальство. Не відмовляйтеся від запропонованої допомоги: робота в колективі буде пліднішою. Нові знайомі підкинуть Водоліям добрі ідеї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня більше підходить для розв'язання важливих питань і проблем, що накопичилися. Енергія у Риб буде на високому рівні, що допоможе впоратися з усім швидко та у призначений термін. У особистих відносинах все складається добре: ви з партнером чудово розумієте одне одного.