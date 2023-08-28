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Гороскоп на 29 серпня: у цей день більше часу приділіть справам, які у вас найкраще виходять

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 29 серпня 2023 року
Гороскоп на 29 серпня 2023 року. Фото Getty Images

Не відмовляйтеся від запрошень чи нових знайомств, вони будуть корисні

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Просунутися в кар’єрі та завести нові корисні знайомства Овнам допоможе активне спілкування та відвідування публічних заходів. Робота в команді 29 серпня буде більш ефективною та плідною. Щоб підняти настрій, сходіть у перукарню або поновіть гардероб.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам доведеться займатися нудними рутинними справами, відкласти які вже не вдасться. Зробіть зусилля та завершіть роботу, щоб вона не тягнула вас назад і не відволікала від більш важливих та цікавих проєктів. Зберігайте оптимізм, плануйте справи, які швидко принесуть прибуток. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Виправити помилки або недоліки в виконаній роботі Близнюкам допоможе нестандартний погляд на речі, новаторський підхід. Старі ділові зв’язки допоможуть вам розв'язати деякі проблеми. Обговоріть з рідними нагальні питання, що хвилюють вас, знайдіть компромісне рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Поспіх у розв'язанні робочих питань може призвести до необов’язкових помилок, тому намагайтеся бути уважнішими до всього, ніж ви займаєтеся 29 серпня. Спілкування з конкурентами може бути позитивним і корисним: виявите чарівність, запропонуйте цікаву ідею, і ваші стосунки покращаться. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдалий день для Львова. Ви можете отримати дуже вигідну пропозицію або дізнатися про радісну новину. Також зірки обіцяють вам важливі зустрічі, тому не відмовляйтеся від запрошень, більше знайомтеся з новими людьми. Не поспішайте, добре обмірковуйте свої кроки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки радять Дівам 29 серпня розпочати нову справу, розпочати те, що вони давно хотіли зробити, але весь час відкладали. Не розпорошуйте свою увагу на багато питань, сконцентруйтеся на чомусь одному і доведіть це до кінця. Вдалий день для походу по магазинах.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не відмовляйтеся від запрошень, розглядайте всі пропозиції, що надходять від колег або партнерів. Терезам може випасти вдалий шанс, тому треба бути готовим до чогось нового та незвичайного. Зробіть хоча б кілька кроків назустріч мрії, проведіть підготовчу роботу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви отримаєте важливу інформацію, яка відкриє нові можливості. Прислухайтеся до розмов, будьте у центрі подій, щоб не пропустити потрібні вам новини. Скорпіонам 29 серпня не варто проводити час на самоті, щоб не погіршити свій настрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Робота в колективі або в компанії однодумців буде пліднішою для Стрільців. Є шанс отримати вигідну пропозицію, яка швидко принесе дохід або просуне вас у професійній сфері. Виконайте свої обіцянки та віддайте борги, щоб відчути себе вільніше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для планування розробки майбутньої стратегії. Проявіть завзятість у роботі, будьте наполегливішими, і тоді ваш добробут суттєво покращиться. Можливо, вам не вдасться здійснити задумане з першої спроби, але зірки радять не кидати складну справу, пробувати ще й ще. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Використовуйте незвичайний підхід до питань, дійте нестандартно, тоді вам вдасться швидко розібратися із проблемою та вразити начальство. Не відмовляйтеся від запропонованої допомоги: робота в колективі буде пліднішою. Нові знайомі підкинуть Водоліям добрі ідеї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня більше підходить для розв'язання важливих питань і проблем, що накопичилися. Енергія у Риб буде на високому рівні, що допоможе впоратися з усім швидко та у призначений термін. У особистих відносинах все складається добре: ви з партнером чудово розумієте одне одного.

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