Злякався "кадирівців": мольфар розкрив страх путіна під час бунту прігожина

Тоді президент рф сховався і нікого до себе не підпускав

Під час спроби перевороту, організованої прігожиним та ПВК "Вагнер", путін не доручив кадирову та його "кадирівцям" турботу про свій захист.

Про це під час ефіру програми "Ранок у великому місті", передають "Факти", заявив український мольфар Макс Гордєєв. Він сказав, чому кадиров і його поплічники не зуміли надати підтримку кремлівському диктатору.

"путін нікому не довіряє. Я бачу, що він сидів у якомусь окремому місці і щось собі думав. Може, йому і хотіли допомогти вирішити питання з переворотом, але він відмовився", — запевняє мольфар.

Нещодавно екстрасенс розповів про зраду суровікіна перед путіним. Після невдалої спроби бунту, проведеного євгеном прігожиним у росії, російський генерал фактично зник з поля зору. Згідно з інформацією від російських ЗМІ, його затримали і посадили у в’язницю через передбачувані зв’язки з керівником приватної військової компанії "ЧВК Вагнер".

Також Макс Гордєєв розповідав, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Йому лишилося недовго.