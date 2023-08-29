З цими знаками Зодіаку складно будувати стосунки: їм швидко стає нудно

Овен, Близнюки, Стрілець та Водолій ненавидять нудьгу у романтичних питаннях

Деякі знаки Зодіаку дуже егоїстичні у відносинах. З іншими представниками зодіакального кола складно будувати сім’ю з іншої причини – через нудьгу.

За словами астрологів, у відносинах чотирьом знакам Зодіаку швидко стає нудно. Йдеться про Овна, Близнюків, Стрільця і Водолія, пише Bustle.

Овен

Овен – енергійний вогненний знак, якому складно сидіти на місці. Якщо цей знак відчує у стосунках нудьгу, то навряд чи почне шукати причину, а скоріше переключиться на щось інше. Після фази медового місяця роман перестає приносити задоволення Овну. Цьому знаку важливо розбавляти рутину цікавими спільними планами зі своєю половинкою.

Близнюки

Нудна розмова – покарання для балакучого та кмітливого повітряного знака. Голова Близнюків забита думками й ідеями, він любить дотепні бесіди чи дебати. Якщо партнер цього не дає, виникнуть труднощі. Щоб врятувати нудні стосунки, Близнюкам з їхньою половинкою важливо більше та різноманітніше проводити час разом.

Стрілець

Вогненний знак любить відкривати щось нове для себе. Стрільцеві потрібно багато досвіду, їм рухає бажання стати просвітленим і розширити свій світогляд. Якщо партнер стримує Стрільця, навряд чи відносини будуть складатися. Більше поїздок, спонтанних подорожей – ось те, що може врятувати роман із цим знаком Зодіаку.

Водолій

Для Водолія немає нічого гіршого, ніж робити одне й те саме день у день. Повітряний знак "годується" чимось новим. Замість того, щоб залишитися зі своєю половинкою вдома у п’ятницю ввечері, Водолій захоче вирушити до нового ресторану чи концерту. Якщо партнер зможе вловити динаміку життя Водолія, це кохання має шанс.

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