Серпнева повня обіцяє п’яти знакам Зодіаку кардинальні зміни і в коханні, і в кар’єрі

Настав час зважитися на зміни, повня лише мотивує до цього

Кінець літа припадає на важливу космічну подію. У четвер 31 серпня 2023 року відбудеться так звана блакитна повня, яка може помітно вплинути на життя представників зодіакального кола.

За словами астрологів, зміни в особистому житті та кар’єрній сфері очікують на п’ятірку знаків Зодіаку. Серед них Близнюки, Лев, Терези, Стрілець і Козеріг, передає Your tango.

Близнюки

На перший план у повний місяць 31 серпня вийдуть теми кар’єри та репутації. Не дивуйтеся, якщо ви опинитеся в центрі уваги й дізнаєтесь, як вас сприймають інші. Подумайте, в якому напрямку рухається ваша кар’єра, чи забезпечує вона бажане зростання. Якщо ні, можливо, настав час змін. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Лев

Повня обіцяє вам зміни та трансформації. Відбуватимуться як великі, так і незначні зміни. Астрологи радять поміркувати над своїми відносинами і зрозуміти, що ви в них відчуваєте. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Терези

У повню ви перегляньте свою рутину. Саме час запитати, чи має сенс ваш повсякденний ритм і спосіб життя, чи ви готові внести серйозні зміни. Крім того, хороший шанс надолужити втрачене в питаннях, пов’язаних із вашим самопочуттям. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Під час повного місяця ви можете провести більше часу вдома та поспілкуватися з сім’єю. Доведеться зрозуміти, чи забезпечена підтримка з боку домашніх. Якщо відповідь негативна, варто задуматися про зміни, щоб поліпшити атмосферу в будинку. Гороскоп для Стрільців на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Ця повня принесе багато спілкування з рідними, сусідами і не тільки. Ви зможете влаштувати дозвілля з кимось із близьких. Загостряться важливі питання: "Чи задоволені ви своїм життям чи прагнете змін?" Якщо так, то зараз чудовий момент розпочати. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав про щасливчиків наступного місяця. Мрії цих знаків Зодіаку здійсняться вже у вересні.