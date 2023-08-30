Тікайте від них подалі: три знаки Зодіаку, які часто розбивають серця

Добре подумайте перед тим, як починати роман зі Скорпіоном, Левом чи Дівою

З деякими знаками Зодіаку складно будувати стосунки через те, що їм швидко стає нудно. Інші ж представники зодіакального кола взагалі здатні образити свою половинку і різко піти.

За словами астрологів, найчастіше розбивають серця три знаки Зодіаку – Скорпіон, Лев та Діва. Про це передає Bustle, посилаючись на гороскопи вищезгаданих серцеїдів.

Скорпіон

Обережному та загадковому водному знаку важко впускати у своє життя людей. Цілком можливо, що ви закохаєтеся в Скорпіона сильніше, ніж він у вас. Надзвичайно емоційні, якщо їх образити, йдуть миттєво. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Лев

Цей знак завжди шукає щось найкраще. Вогненний Лев рухається швидко, від трендів до інтрижок, і при цьому не проти розбити кілька сердець. Полюбляють отримувати увагу від інших. Як тільки захоплення вщухає, можуть покинути свого партнера негайно. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Діва

Не вступають у стосунки із наміром розбити серце. Але як одержимий досконалістю знак, який точно знає, чого хоче, може втекти без попередження. Діви знають собі ціну, розуміють, на що заслуговують, і якщо вони відчують, що ви не виправдовуєте їхніх очікувань, відправлять вас збирати речі. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вересні під впливом Купідона виявляться кілька знаків Зодіаку. Любовний гороскоп обіцяє їм щастя.