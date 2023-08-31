Став амбассадором диктатора: мольфар розкрив, що пропагандисту соловйову треба від путіна

За словами Макса Гордєєва, ведучий не цікавиться долею кремлівського диктатора

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв розповів, що російський пропагандист володимир соловйов досяг значних фінансових доходів шляхом поширення маніпулятивної інформації на підтримку президента росії володимира путіна.

В ефірі шоу "Ранок у великому місті", передають "Факти", ясновидець розставив крапки над "i" щодо відношення пропагандиста до кривавого диктатора. За словами Гордєєва, соловйова цікавлять лише він сам і гроші.

"Йому все одно на інших — аби платили. соловйова "підняли" — пообіцяли, що він буде могутнім, сильним і просто найкращим", — сказав мольфар.

Гордєєв зазначив, що в кремлі насамперед бачили пропагандиста як особистість, здатну вміло донести щось до людей. Навіть найбільшу маячню: "Як популярні бренди купують думки блогерів у соцмережах, вони стають їхніми представниками. По суті, це те ж саме — соловйов став амбассадором путіна".

Раніше Гордєєв розповів, що у соловйова виникли проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани. За його словами, пропагандист має зараз багато грошей, але душі вже ні.