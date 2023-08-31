Рус

Став амбассадором диктатора: мольфар розкрив, що пропагандисту соловйову треба від путіна

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
володимир соловйов бреше лише через гроші Новина оновлена 31 серпня 2023, 09:21
володимир соловйов бреше лише через гроші. Фото Скріншот відео

За словами Макса Гордєєва, ведучий не цікавиться долею кремлівського диктатора

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв розповів, що російський пропагандист володимир соловйов досяг значних фінансових доходів шляхом поширення маніпулятивної інформації на підтримку президента росії володимира путіна.

В ефірі шоу "Ранок у великому місті", передають "Факти", ясновидець розставив крапки над "i" щодо відношення пропагандиста до кривавого диктатора. За словами Гордєєва, соловйова цікавлять лише він сам і гроші.

"Йому все одно на інших — аби платили. соловйова "підняли" — пообіцяли, що він буде могутнім, сильним і просто найкращим", — сказав мольфар.

Гордєєв зазначив, що в кремлі насамперед бачили пропагандиста як особистість, здатну вміло донести щось до людей. Навіть найбільшу маячню: "Як популярні бренди купують думки блогерів у соцмережах, вони стають їхніми представниками. По суті, це те ж саме — соловйов став амбассадором путіна".

Раніше Гордєєв розповів, що у соловйова виникли проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани. За його словами, пропагандист має зараз багато грошей, але душі вже ні.

Теги:
#Володимир Путін #Пропаганда #Астрологія #Володимир Соловйов