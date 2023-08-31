Гороскоп на 1 вересня: хтось отримає те, про що мріяв, а хтось просунеться кар’єрними сходами

Якщо у вас є сміливі плани або цікаві новаторські проєкти, 1 вересня чудовий день, щоб приступити до їх реалізації.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Виявляйте наполегливість, домагайтеся поставленої мети. Зірки радять не стояти на місці, йти вперед та не погоджуватися на менше. Близькі та друзі допоможуть вам у складній ситуації. Виділіть час на себе, подбайте про своє здоров’я, більше часу проводьте на повітрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам важливо правильно розподілити свої сили та не допускати перенапруги, інакше ваша результативність буде дуже низькою. Можливо, Тельці зустрінуть когось зі своїх минулих знайомих, з якими вони довго не бачилися. Роздумуйте ретельно свої відповіді, не поспішайте з рішенням. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Використовуючи свою чарівність та шарм, Близнюки 1 вересня можуть добитися уваги будь-кого та отримати те, про що мріяли. Складні питання краще вирішувати, дослухаючись до своєї інтуїції. Відносини з близькими людьми можна зміцнити, якщо провести разом більше часу, зайнятися спільними справами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день, щоб навести лад у своєму житті, позбавитися контактів і зв’язків, які себе зжили і тільки тягнуть назад. Прибирання в будинку також очистить вашу карму: розберіть старі речі, розкладіть усе на місця. Нові справи Ракам краще відкласти, час для них ще не настав. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви сповнені енергією і можете закінчити справи, які тривалий час відкладалися. Львів 1 вересня очікує напружений та завантажений день, але зірки впевнені, що всі питання будуть успішно вирішені. Контролюйте свої слова, щоб не образити когось близького.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Позбавтеся звичок, які вимагають занадто багато часу чи сил. Близькі потребують вашої участі, допоможіть їм розв'язати проблеми, виявите зацікавленість та увагу. Подумайте про майбутнє, про свої плани та мрії: це може надихнути вас на якийсь важливий вчинок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ваша енергія буде на високому рівні, що дозволить плідно працювати та досягати поставлених цілей. Деяким Терезам вдасться просунутися кар’єрними сходами. Раціонально розподіляйте свої сили, працюйте у комфортному ритмі, щоб зберегти такий настрій до самого вечора.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Закінчіть старі справи, і сміливо приступайте до нових та цікавих проєктів. Зірки рекомендують Скорпіонам не ризикувати і займатися лише тими питаннями, у яких вони почуваються впевнено. Можливі деякі труднощі в роботі: невелике коригування планів буде вам вигідним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День вдалий та емоційно спокійний. Стрільцям під силу виконати деякі свої мрії, досягти своїх цілей. Намагайтеся не брати участь у перепалках або сварках з навколишніми: є можливість розлютитися і зіпсувати відносини. Провідайте родичів, з якими ви давно не бачилися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Високий рівень енергії допоможе вам досягти багатьох поставлених цілей. Не бійтеся братися за складні справи, активно рухатись уперед. Займіться обговоренням фінансових питань: вам на думку можуть спасти цікаві думки, як заробити більше або як ефективніше витрачати гроші. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Більше уваги приділяйте питанням, які приноситимуть вигоду в майбутньому, допоможуть вам розвиватися та просуватися кар’єрними сходами. У спілкуванні виявляйте ввічливість, не вступайте у конфронтацію чи спекотні суперечки. Це допоможе Водоліям зберегти гарний настрій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалий день для започаткування нового цікавого проєкту. Риби зможуть швидко зорієнтуватися та зрозуміти, як краще досягти потрібних результатів та отримати вигоду. Вам доведеться активно допомагати комусь близькому, давати поради чи брати участь у розв'язанні його проблем.