"Він зникне": відомий мольфар розповів, коли не стане путіна

На жаль, про смерть диктатора говорити рано

Відомий український мольфар і екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше розповів про страх путіна під час бунту пригожина, розповів про долю президента Росії найближчим часом. Також він відповів на питання, що цікавить багатьох, — коли ж російський диктатор помре.

В інтерв’ю УНІАН, Гордєєв зазначив, що ситуація навколо путіна досить цікава. На жаль, про смерть найближчим часом говорити не варто, а ось те, що він просто зникне — цілком можливо.

"Коли він помре важко зрозуміти, тому що питання стоїть не в даті його смерті, а в тому, коли воно зникне. Тому що велика ймовірність того, що він саме зникне. Можливо так, що він зникне, а нам скажуть, що помер" — Розповів екстрасенс.

Понад те, Гордєєв також додав, що у росії у процесі держпереворот. Все тому, що багато хто вже "втомився" від війни, і вони хочуть, щоб усе це закінчилося. Тим більше, що люди почали розуміти, куди їхня ця війна веде.

Нещодавно екстрасенс розповів про зраду суровікіна перед путіним. Після невдалої спроби бунту, проведеним пригожинним євгенієм у росії, російський генерал фактично зник з поля зору. Згідно з інформацією від російських ЗМІ, його затримали і посадили у в’язницю через передбачувані зв’язки з керівником приватної військової компанії "ЧВК Вагнер".

Також Макс Гордєєв розповідав, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Йому лишилося недовго.