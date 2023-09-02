Шістка і підлиза, але рада: мольфар розкрив, як платять скабеєвій за мерзенну пропаганду

За словами Макса Гордєєва, пропагандистка продала душу дияволу, але дешевше, ніж соловйов

Відомий український ясновидець і мольфар Максим Гордєєв заявив, що російська пропагандистка ольга скабеєва отримує більше за свого чоловіка, такого ж рупора кремля, але менше, ніж амбассадор кривавого диктатора путіна володимир соловйов.

В ефірі шоу "Ранок у великому місті", передають "Факти", екстрасенс розповів, які матеріальні блага придбали росіяни внаслідок своєї інформаційної діяльності з виливання бруду у бік України.

"Там взагалі все погано (у ситуації з поповим — ред.). Ситуація з ним дуже критична. А скабеєва за ідею працює, вона фінанси отримує, але це зовсім інші гроші, ніж ті, які отримував би соловйов чи хтось інший. Не мільйони чи мільярди", — сказав мольфар.

За словами Гордєєва, скабеєва є шісткою та підлизою, яка дуже рада, що її просто гладять по голові.

Раніше Максим Гордєєв розповів, що у пропагандиста володимира соловйова виникли проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани. За його словами, головний рупор кремля зараз має багато грошей, але душі вже немає.

Також нещодавно екстрасенс розповів про зраду суровікіна перед путіним. За його словами, російський генерал забагато на себе взяв.