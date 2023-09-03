Стосунки виходять на новий рівень: чотирьом знакам Зодіаку пощастить у коханні цього тижня

Стрілець, Риби, Скорпіон і Водолій купатимуться в романтиці в найближчі сім днів

У вересні зірки обіцяють зустріч із другою половинкою деяким знакам Зодіаку. Романтичне життя чотирьох зодіакальних представників покращиться вже найближчим часом.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 вересня 2023 року говорить про те, що у коханні пощастить таким знакам Зодіаку – Стрільцю, Рибам, Скорпіону та Водолію. Про це пише YourTango.

Стрілець

У найближчі сім днів ваша увага буде зосереджена на особистому житті. Ретроградний Юпітер спонукає вас підходити до справ із здоровішого погляду. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Настав час подбати про себе, це сприятливо позначиться на ваших романтичних стосунках. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Риби

Цей тиждень подарує вам душевний спокій. В особистих відносинах вдасться встановити межі, що дасть позитивний ефект. Ретроградний Юпітер висуне на перший план минуле, важливо переосмислити його та рухатися вперед. Зірки спрямують вас до нових можливостей, що дозволить побудувати бажане майбутнє з вашим партнером. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

У вашому союзі зможуть ужитися разом пристрасть і стабільність. Найближчими днями варто подумати про уроки, які привели вас із партнером туди, де ви знаходитесь. У ці дні ваш погляд буде спрямований на теми трансформації та близькості. Ваша пара зростатиме і розвиватиметься разом. Є шанс вийти на новий рівень стосунків. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Водолій

Чим вдячнішими ви будете в ці сім днів, тим більше можливостей у особистому житті у вас з’явиться. Намагайтеся приділити час вашій половинці. Час будувати плани та закладати фундамент на майбутнє. Спільна робота над відносинами дозволить вирішити будь-яке питання. Зараз у вас на руках усі карти, щоби виконати бажання. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, хто опинився серед щасливчиків вересня 2023 року. Гороскоп на цей місяць особливо добрий для двох знаків Зодіаку.