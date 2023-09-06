Люблять гроші більше, ніж партнера: ці знаки Зодіаку одружуються заради фінансового комфорту

Астрологи назвали найбільш меркантильних знаків Зодіаку, ця риса проявляється і при рішенні одружитися

На думку астрологів, знак Зодіаку може вказати на те, як людина проявиться у відносинах, чи розіб’є вона серце, наприклад. В астрології вважається, що деякі зодіакальні представники йдуть на шлюб не з кохання, а сподіваючись отримати фінансову безпеку.

Шість знаків Зодіаку, за словами астрологів, одружуються заради грошей, серед них Телець, Скорпіон, Лев, Риби, Терези та Стрілець. Про це повідомляє City Magazine.

Телець

Люблять дорогі речі та прагнуть комфорту. Часто шукають партнерів, які допоможуть їм досягти цього. Орієнтованість на матеріальні цінності призводить до того, що Телець шукає відносини, які дадуть йому фінансову безпеку. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

Цьому знаку хотілося б, щоб партнер у шлюбі задовольнив їхнє бажання багатства та розкоші. Заради цього вони опановують секрети спокуси, щоб отримати бажану людину. Якщо Скорпіон робить вибір, то піде на все, щоб не втратити свою половинку. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Лев

Прагне до влади та престижу. Леву потрібен партнер, який відповідав би його впливу й процвітанню. Лідерська вдача приваблює в життя цього знака впливових і багатих людей, тому й одруження можливе лише з такою персоною. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Риби

Бажають бути ексклюзивними у всьому, що нерідко потребує матеріальних вкладень. Здійснити грандіозні мрії Риб без фінансової допомоги партнера неможливо. Їх приваблює можливість шлюбу із тим, хто забезпечить багатством. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Терези

Для них дуже важлива естетика, готові інвестувати круглі суми у предмети розкоші. Комфорт – головна вимога цього знака. Шукають того, хто поділяє їхні погляди на багатство й елегантність. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Досить жадібні істоти, які прагнуть жити у розкоші. Цей знак хоче яскравих вражень, подорожей приватним літаком, походів у найкращі ресторани, відпочинку на райських островах… Навряд чи погодиться на шлюб із тим, хто не готовий покривати подібні витрати. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, із якими знаками Зодіаку непросто побудувати родину. Справа в тому, що цим людям швидко стає нудно у відносинах.