Готуйте гаманці для мільйонів: шість знаків Зодіаку, яким судилося стати багатими

Цим зодіакальним представникам вдається досягати немислимих фінансових висот

Деякі знаки Зодіаку дуже економлять і бережуть кожну копійку. Інші ж представники зодіакального кола ніколи не страждатимуть від бідності, адже їм судилося стати багатіями.

За словами астрологів, є всі шанси розбагатіти і навіть називатися мільйонерами у шести знаків Зодіаку. Про це повідомляє City Magazine.

Овен

Надзвичайно пристрасні та віддані досягненню своїх цілей. Не бояться ризикувати, досягаючи успіху. Працездатні й сповнені творчих ідей. Швидко ухвалюють рішення. Залишають чудову спадщину своїм дітям і онукам. Приклад — Овен Ларрі Пейдж, американський програміст, співзасновник пошукової системи Google.

Телець

Бажання насолоджуватися розкішним способом життя та захоплюватися естетикою спонукає цей знак старанно працювати. Будь то шикарна відпустка, інвестиції в нерухомість або купівля елітного автомобіля, Тільці знаються на хвастощах. Розважливі й обережні у фінансових питаннях, вміють отримувати прибуток з інвестицій. Приклад — Телець Марк Цукерберг, американський медіамагнат, співзасновник компанії Meta.

Лев

Прагнуть до життя, повного гламуру, блиску та помпезності. Готові на все заради багатства. Талановиті, відмінні керівники. Єдина перешкода — надмірне марнотратство. Проте завжди залучають гроші на свої потреби. Приклад – Лев Білл Клінтон, 42-й президент США.

Діва

Перфекціоністи, яким подавай найкраще. Старанно працюють над досягненням фінансової безпеки. Іноді готові піти на ризик, але здебільшого залишаються розсудливими у питаннях грошей. Ніколи не заробляють гроші сумнівними методами. Приклад — Уоррен Баффет, американський підприємець, один із найбагатших людей у світі.

Терези

Великі лідери. Завжди намагаються зберігати баланс і обережно діють у фінансових питаннях. Здатні отримати величезний статок. Прагнення Терезів до успіху не затьмарюється зарозумілістю або егоїзмом, готові допомагати нужденним. Приклад — Ліліан Беттанкур, французька підприємниця, найбагатша жінка у світі.

Скорпіон

Енергійні та рішучі. Мають здатність приймати виважені фінансові рішення. Прихований та закритий характер допомагає їм зберігати конфіденційність у фінансових питаннях. Однак Скорпіонам слід бути обережними, щоб прагнення контролю й влади не призвело до помилки. Приклад — Білл Гейтс, американський бізнесмен, у минулому один із найбільшиж акціонерів компанії Microsoft.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку готові одружитися заради грошей. Таких аж шість.