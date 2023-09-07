Спадок та грошові подарунки: які знаки Зодіаку розбагатіють у вересні

Леви, Стрільці та Риби можуть готувати гаманці для грошей

У вересні 2023 року астрологи прогнозують зустріч із другою половинкою деяким знакам Зодіаку. Іншим представникам зодіакального кола пощастить не в коханні, а грошах.

У фінансовому гороскопі на вересень-2023 можна виділити три знаки Зодіаку – Лева, Стрільця та Риб. Зірки обіцяють цій трійці багатство, пише Lifestyle Asia.

Лев

Вересень для вас — гарний місяць з погляду фінансів. До кінця місяця ваше матеріальне становище суттєво збільшиться. Не виключено, що ви отримаєте спадок чи великий грошовий подарунок від ваших рідних та близьких. Астрологи радять не втрачати зосередженість і працювати на шляху до своїх цілей. А ось подорожей цього місяця рекомендується уникати. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Удача посміхається вам цього місяця. Можливо, вас підвищать за службою або зроблять величезну надбавку до зарплати. Та й зміна місця роботи не виключена, ба більше, це може бути вакансія вашої мрії. Бізнес зростатиме семимильними кроками. За словами астрологів, вересень — чудовий час для покупки будинку. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Риби

Зірки прихильні до вас цього місяця. Астрологи обіцяють перемогу над конкурентами та захоплення на роботі. Ваші зусилля отримають заслужену винагороду. Доходи зростуть у рази. Є шанс знайти нове джерело прибутку. Бізнес буде процвітати і принесе вам чудовий прибуток. У другій половині місяця астрологи радять поводитися обережно з противниками і залишатися чесним у своїй професії. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких знаків Зодіаку восени починається новий розділ життя. Астрологи називають цих людей щасливчиками місяця.