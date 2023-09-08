Гороскоп на 9 вересня: хороший день, щоб проявити жадібність і почати нову справу

Деякі непривабливі якості можна використовувати з користю для себе

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола та що радять вам астрологи цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Варто звернути увагу на свої щоденні звички та внести деякі зміни до свого розпорядку дня. Шкідливі звички потрібно залишити позаду і почати набувати корисних. Важливо пам’ятати, що не слід ставити перед собою нереальні цілі та радикально змінювати звичайний спосіб життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила надають унікальну можливість оглянути своє життя з нової перспективи, проаналізувати справжнє становище. Не соромтеся зайнятися саморефлексією. Чудовий день для духовних практик, молитов та медитацій. Мрії Тельців у вересні почнуть здійснюватись.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї суботи є великий шанс випадково зустрітися з давніми друзями та колишніми партнерами. Цей день ідеально підходить для відпочинку. Якщо ви хочете, можете зайнятися своїми захопленнями, прогулятися чи навіть відвідати спортзал. Вечір рекомендується приділити близьким людям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для успішних взаємостосунків важливо проявити більше такту. Ваша доброта принесе плоди у найближчому майбутньому. Уникайте крайнощів, не поділяючи людей на ворогів та друзів. Надавайте допомогу тим, хто звертається за нею, і уникайте помсти, оскільки це може негативно вплинути на ваші справи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вплив нічних світил може надати вам велику емоційність, різкість і запальність цієї суботи, тому астрологи радять бути особливо обережними у виборі слів при висловленні своїх думок і передачі ідей і прохань оточуючим.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Стережіться тих, хто випромінює негативну енергію, оскільки вони здатні принести неприємності у ваше життя і передати вам невпевненість. Найменший успіх чекає на тих представників знака Зодіаку, які будуть надмірно пасивні і відкладають важливі справи на майбутнє.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Дія нічних світил приносить позитивний ефект, тому удача буде з вами у всіх ваших справах. Важливо, однак, не витрачати безцільно свою енергію та час. Сфокусуйтеся на заняттях, які приносять найбільшу вигоду. Терези у вересні зустрінуть когось особливого.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Активність дня невисока і може супроводжуватися абстрактністю, недисциплінованістю та втомою. Проте зовнішні обставини постійно стимулюватимуть до дії. У ваших інтересах зібратися з силами та проявити більше ініціативи. Ідеальний час для започаткування нових проєктів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Креативність є корисним активом у різних галузях, включаючи стосунки, справи та роботу. Важливо прагнути до вирішення завдання незвичайними способами, таким чином можна спантеличити критиків і отримати значну перевагу. Краще не відступати та боротися до кінця за всіх обставин.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Розважливість, натиск, жадібність — це не найпривабливіші риси характеру, проте в наш час вони дуже потрібні, і можна використовувати їх у своїх інтересах. Наприклад, під час обговорення вигідних умов працевлаштування, угоди, отримання кредиту чи укладання договору купівлі-продажу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Можуть виникнути напружені моменти як в особистих стосунках, так і на роботі. Успіх буде досягнутим, якщо зосереджуватись на позитивних аспектах. Також у цей день корисно зайнятися відновленням старих речей чи придбанням чогось нового. Водоліям неймовірно пощастить у вересні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня однією з найцінніших навичок є здатність відпускати все негативне минуле. Песимістичні думки можуть підірвати вашу впевненість і відлякати удачу. Освоєння навички прощення до людей через їхні помилки стане важливим кроком.