"Багато його двійників та трійників": астролог розповіла про смерть справжнього путіна

путін — несправжній, заявила астролог Альбіна Пономаренко

Тема двійників російського президента володимира путіна була піднята неодноразово, і люди, які час від часу з’являються на публіці, представляючись путіним, навіть були класифіковані. Однак астролог Альбіна Пономаренко стверджує, що справжнього глави кремля вже давно немає в живих.

В ефірі ТСН.ua експерт у галузі астрології заявила, що заняття диктатором раніше службою в КДБ вважається ризикованим видом діяльності, і його астрологічний профіль носить певні знаки небезпеки.

"Колись російські астрологи самі досліджували ці питання. Коли Сатурн входить в Скорпіон, в росії вмирає цар. Востаннє він заходив у ті часи, коли постало питання, що путін — несправжній, стало з’являтися дуже багато його двійників і трійників. Тому справжнього путіна, швидше за все, просто немає", — сказала Альбіна Пономаренко.

Як зазначає астролог, в "оригінала" є велика кількість "повітря": "Він і був такий легкий — тонкі кісточки, форма черепа, вуха, пропорції тіла. А потім з’явилися двійники. Один взагалі "земля", дуже невдала підробка. Інші є більш вдалі, але коли починаєш придивлятися чи зіставляти з фотографіями минулих років, то розумієш, що це абсолютно дві різні людини, але в росії історія з царями, підробками та двійниками не нова".

Раніше мольфар Макс Гордєєв розповів, чому кадиров не зумів надати підтримку кремлівському диктатору. Під час бунту пригожина президент рф нікого до себе не підпускав.