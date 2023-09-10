Серйозні зміни в особистому житті: знаки Зодіаку, які можуть розірвати стосунки цього тижня

У любовному гороскопі намічаються зміни для четвірки знаків

У вересні астрологи називають деяких знаків Зодіаку щасливчиками у справах любові. Інші ж зодіакальні представники можуть завершити свої стосунки вже у найближчі сім днів.

Любовний гороскоп на 11-17 вересня 2023 року говорить про те, що розлучення може статися в житті чотирьох знаків Зодіаку – Лева, Діви, Козерога та Риб. Про це повідомляє Your tango.

Лев

Вам захочеться змінити ваші стосунки. Астрологи радять розібратися з тим, що ви відчуваєте насправді. Можливо, думка про те, щоб закінчити роман, відвідувала й вашого партнера. Якщо ви розумієте, що так більше не може тривати, розставання стане виходом. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Діва

Діви можуть зрозуміти, що їхній партнер забирає весь їхній час і діє на нерви. Не виключено, що ви докладали багато зусиль, щоб налагодити особисте життя, проте відповідної реакції не отримали. Якщо ви не почуваєтеся щасливим, варто задуматися про рішення піти. Можливо, поруч із вами просто не та людина. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Багато хто з Козерогів вже давно незадоволений відносинами і починає розуміти, що почуття пішли. Не завжди потрібно намагатися втримати те, що не приносить вам задоволення. Ви чи ваш партнер цього тижня можете зважитися на радикальний крок – розійтися. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Риби

Розрив відносин — це останнє, про що хтось мріє. Однак протягом цього тижня транзит небесних тіл може призвести до розставання. Астрологи закликають робити своє життя кращим і не терпіти стосунки, які завдають вам болю. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

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