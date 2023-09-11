Цим знакам китайського Зодіаку найбільше пощастить у коханні цього тижня: хто став щасливчиком

Цю трійку чекає безперечний успіх на любовному фронті.

Новий тиждень уже розпочався, а це означає, що Всесвіт і небесні світила вже визначилися зі своїми "улюбленцями" за гороскопом на цей період. Ми вже розповідали, кому із знаків Зодіаку найбільше пощастить із фінансами, а тепер поговорімо про кохання.

Астрологи зазначають, що на тижні з 11 по 17 вересня 2023 року найбільше пощастить у коханні трьом знакам китайського Зодіаку. Щасливчиками стали народжені на рік Півня, Бика та Щура.

Півень — 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 рр.

Якщо ви самотні, замість того, щоб робити дії з пошуку відповідної людини, цього тижня дайте можливість самій любові увійти у ваше життя. Робіть те, що приносить вам радість, спілкуйтеся з друзями та сім’єю і піклуйтеся про себе, залишаючи трохи місця для партнера, ніби він у вас вже є.

Якщо ви перебуваєте у стосунках, ваш успіх у коханні цього тижня носить дуже "репродуктивний" характер. Отже, якщо ви намагалися завести дитину зі своїм партнером, зараз ви вступаєте у дуже плідну фазу життя.

Бик — 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 рр.

Довіряйте своїй інтуїції на цьому тижні, коли справа стосується серцевих справ. Якщо вона радить вам придивитися до своїх стосунків із кимось, то обов’язково зробіть це. Якщо ваш внутрішній голос підказує вам наблизитися до когось, довіртеся цьому керівництву, і нехай воно приведе вас до справжнього кохання.

Якщо ви знаходитесь у відносинах, ви і ваш партнер повільно рухаєтеся до світлого та прекрасного майбутнього. Це може бути переїзд в іншу країну або місто, або весілля, або поповнення в сім’ї.

Пацюк — 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 рр.

Якщо ви самотні, доля призведе до того, кому ви призначені. Для більшості з вас ця подорож не буде гладкою і без стресу, але вона того варта. Довіртеся Всесвіту, і він приведе вас до кохання сама.

Якщо ви перебуваєте у стосунках, зробіть щось на цьому тижні, щоб показати любов своєму партнеру і дати йому можливість відповісти вам взаємністю. Це може бути спонтанна вечеря чи незвичайні вихідні. Ви знаєте, як найкраще виразити себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологи попередили про доленосні зміни у вересні. Приготуватися варто двом знакам Зодіаку.