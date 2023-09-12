На молодик 15 вересня шести знакам Зодіаку обіцяють зміни у коханні

Ті, у кого роман був у "підвішеному" стані, знайдуть ясність

Цього тижня в п’ятницю відбудеться перший осінній молодик, коли Місяць перебуватиме між Землею і Сонцем, і його видима сторона буде повністю звернена до Сонця. Точний час події — о 04:40 за київським часом, і станеться воно у знаку Діва.

15 вересня між Сонцем, Місяцем, Юпітером, Ураном та Плутоном виникне великий тригон, пише "Клубер". Це унікальна можливість: ті, хто перебував у невизначеності щодо своїх романтичних стосунків, тепер зможуть отримати ясність та стійку основу для побудови довгострокових союзів. Чекати на зміни у коханні варто 6 знакам Зодіаку.

Діва

Молодий місяць додасть вам енергію для створення особистого життя відповідно до ваших власних правил. Ви прийматимете важливі рішення у стосунках, спрямовані на покращення вашого благополуччя та комфорту. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Риби

Це початок абсолютно нового кохання, зустрічі з потенційним партнером, або ви відчуєте інтерес до вас, що збільшується, з боку протилежної статі. Крім того, існує ймовірність, що ваш партнер запропонує вам зайнятися чимось цікавим, що можливо пов’язане з подорожжю. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Близнюки

Ви можете спільно з партнером зважитися на придбання нерухомості за кордоном, або якщо ваш партнер знаходиться за межами країни, ви можете розглянути можливість переїзду до нього. Крім того, ви можете почати стосунки з чоловіком, який спеціалізується на психології, медицині або фінансах, можливо, що працює у сфері податків або страхування. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

15 вересня у вас може виникнути роман із кимось із колег, друзів чи давніх знайомих. в Існуючих стосунках може з’явитися помітний прогрес, можливо, пов’язаний з переїздом. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Телець

Ви можете стати ініціатором нової романтичної історії. Ймовірно, у ваших стосунках буде присутній елемент свободи від зобов’язань, оскільки ці планети перебувають у домах, пов’язаних зі свободою та закоханістю. Гороскоп для Тельця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Молодий місяць може надихнути вашого партнера на більш ініціативну поведінку. Можливо, він запропонує вам почати спільне проживання або вирушити у захоплюючу подорож. Якщо ви самотні, то також є можливість зустріти чоловіка на освітніх курсах, під час подорожі або при оформленні міжнародних документів. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Нагадаємо, що 15 вересня закінчується період ретроградного Меркурія. Два знаки Зодіаку ще можуть встигнути змінити своє життя на краще.