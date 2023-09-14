Перелом у кар’єрі або переїзд: молодик 15 вересня переверне життя чотирьох знаків Зодіаку

Близнюки, Діви, Стрільці та Риби можуть очікувати на доленосні події у період молодика

У п’ятницю, 15 вересня 2023 року, відбудеться молодик, точна фаза якого очікується о 04:40 ранку. Небесне явище може змінити життя деяких представників зодіакального кола.

За словами астрологів, особливо вересневий молодик вплине на чотири знаки Зодіаку – Близнюків, Діву, Стрільця та Риб. Про це пише Stylecaster.

Близнюки

Вересневий молодик проллє світло на все, що відбувається за зачиненими дверима. На перший план вийдуть питання дома та сім’ї. Нова фаза Місяця може надихнути вас навести лад у квартирі, запланувати вечір кіно з родиною чи навіть переїхати в нове місце. Астрологи радять слухати своє серце, щоб отримати бажаний комфорт. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Діва

У цей молодик ви опинитеся в центрі уваги. особливо актуальними стануть теми самовизначення. Ви можете відкрити в собі щось зовсім нове. Рухайтеся у напрямку розвитку. Від якихось звичок настав час відмовитися, адже ви вже зовсім нова людина, сильніша і цікавіша. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Ваша репутація в сезон молодика може вийти на новий рівень. Готуйтеся отримувати похвалу. Зірки обіцяють перелом у кар’єрі та просування професійними сходами. Будьте рішучі, настав час змінювати життя і відчиняти нові двері для зростання. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Риби

Ваші стосунки приймуть значний поворот під час вересневого молодика. Можуть відкритися важливі істини у питаннях дружби та любові. Не бійтеся розширювати свій світогляд, навіть якщо так ви кинете виклик тим, хто обговорює вас за спиною. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку особливо пощастить у молодик 15 вересня 2023 року. Зірки будуть на вашому боці.