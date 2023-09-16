Вам доведеться чекати їх годинами: три знаки Зодіаку вічно спізнюються

Якщо ви призначаєте зустріч з Раком, Левом або Терезами, не поспішайте приходити вчасно

Деякі знаки Зодіаку вважаються відповідальними і структурованими, інші не можуть похвалитися такими якостями, а пунктуальність – не їх коник. Три зодіакальні представники витрачають багато часу на збори, через що не приходять на зустрічі вчасно.

За словами астрологів, найчастіше спізнюються такі знаки Зодіаку – Рак, Лев та Терези. Про це пише City Magazine.

Рак

Емоційний та чутливий знак, який може проводити години за роздумами. Нерідко Рак просто не відчуває тимчасові рамки, пірнаючи глибоко у свої думки та почуття. Готуючись до певної події чи зустрічі, може розглядати різні можливі варіанти розвитку подій та свою реакцію на них. Все це не дає Ракові бути пунктуальним. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Лев

Полюбляє ставити себе на перший план. Для Лева важливим є те, який він має вигляд. Під час підготовки до заходу може бути надто поглинений своїм зовнішнім виглядом, що нерідко призводить до запізнення. Крім того, бажаючи привернути увагу, здатний свідомо вирішити запізнитися. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Терези

Прагне до гармонії та рівноваги у своєму житті. Зазвичай зважує всі можливості й наслідки, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Такий вдумливий підхід "краде" у Терезів час. Ненавидить безрозсудний поспіх, а от до запізнень ставиться спокійно. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку завжди залишаються спокійними. Такі люди зберігають холоднокровність навіть за умов жорсткого стресу.