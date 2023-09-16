Гороскоп на 17 вересня: нікому не розповідайте про свої плани, щоб не відлякати удачу

Цього дня не варто покладатися на оточуючих

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола та що радять астрологи вам цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сповнений несподіваних сюрпризів та приємних змін, які можуть статися у всіх сферах вашого життя. Важливо налаштуватися на позитивне мислення та продовжувати займатися поточними справами. Намагайтеся уникати розголошення деталей своїх планів перед сторонніми. Овни скоро зустрінуть свою половинку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Підтримуйте дружні та стримані стосунки з близькими, колегами та друзями. Не варто розхвалювати свої досягнення та майбутні плани перед оточуючими. Увечері рекомендується приділити увагу релаксації, щоби зберегти спокій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків цієї неділі супроводжує удача, особливо в області любовних стосунків. Не соромтеся заводити нові знайомства, організовувати побачення та розвивати стосунки. Головне — проявляти ініціативу та вірити у власні сили.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день може подарувати вам новий погляд на життя. Нічні світила намагаються представити світ з нового боку, щоб надихнути і змусити вірити в дива. У ваших ділових та робочих заняттях все буде досить спокійно, але в коханні приготуйтеся до радикальних змін.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день може принести внутрішню дисгармонію, і в ньому можуть виникнути почуття, такі як заздрість, агресивність та ревнощі. Важливо бути більш стійкими до критики та намагатися оцінювати інформацію з об’єктивної точки зору. Не варто брати все близько до серця. Левам потрібно готуватися до стресів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Іноді нам потрібна невелика зміна обстановки. Якщо ви проведете цей день за планом, уникаючи яскравих емоцій, це може допомогти запобігти низці негативних подій. Намагайтеся рухатися більше, знайомитися з новими людьми та відвідувати нові місця.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Багато хто може відчути егоїстичні настрої та робити вибори на користь власного благополуччя. Астрологи рекомендують не прогаяти можливість досягти своїх цілей, оскільки здоровий егоїзм може принести позитивні зміни в життя.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся уникати сумнівних угод та порушень закону. Цього дня краще заробляти гроші у чесний спосіб. У другій половині дня можуть виникнути коливання настрою та неприємні спогади. Намагайтеся залишатися спокійними і контролювати свої реакції на події.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не слід покладатися на оточуючих. Важливо взяти свою долю у свої руки та проявити відповідальність до своїх справ та обов’язків, щоб уникнути додаткових проблем. Не бійтеся ділитися своїми прихованими бажаннями з близькими та партнером.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Неділя, 17 вересня, цінується за готовність до змін та вміння зберігати внутрішню гармонію в особі змін. У своїх справах краще довіритися долі та слідувати потоку подій, а не чинити йому опір. Корисними можуть виявитися покупки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У професійному спілкуванні намагайтеся проявити стриманість, можливо, з’являться люди, які прагнуть створити труднощі. Не звертайте на них уваги, а краще зосередьтеся на більш корисних аспектах та досягненні своєї мети. Водоліям неймовірно пощастить у вересні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відмінний час, щоб звернути увагу на внутрішні проблеми та подолати шкідливі звички, перейшовши на здоровіший спосіб життя. Астрологи також радять піклуватися про здоров’я близьких, включаючи дітей та вихованців, які особливо дорогі серцю.