Будівля на червоній площі буде недовговічною

Відомий екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів про майбутнє головної будівлі російської федерації. Якщо бунт у кремлі малоймовірний, то його підрив дуже прогнозований.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" ясновидець розкрив, чи буде кремль зруйнований. За його словами, проклята будівля на червоній площі найближчим часом стояти, на жаль, буде. Однак є люди, які можуть планувати підрив ззовні.

"Вони й самі можуть підірвати Кремль для провокації. Бачу карту Імператриця, і вона стоїть із короною. Це знак, що місцеві царьки й далі будуть у своєму палаці. Лицар Мечів вказує на агресію, але мені здається, що це ні на що не вплине. Та ідея дуже хороша", — заявив Гордєєв.

Раніше український астролог Альбіна Пономаренко розповіла про двійників, і навіть трійників президента росії володимира путіна. За її словами, справжнього глави кремля вже давно немає в живих.

Також раніше мольфар Макс Гордєєв розповів про страх путіна під час бунту прігожина. Нещодавно екстрасенс розповів про зраду суровікіна перед путіним.