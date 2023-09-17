Гороскоп на 18 вересня: тиждень почнеться динамічно і принесе багато зустрічей та спілкування

Запасіться енергією, понеділок буде насичений подіями

Видання "Телеграф" ділиться гороскопом для всіх знаків Зодіаку на 18 вересня, в якому ви дізнаєтесь, що обіцяють зірки представникам зодіакального кола та як радять провести понеділок астрологи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день обіцяє зустрічі з близькими людьми. Провести час у колі близьких – хороша ідея для початку тижня, проте суперечки та перепалки з рідними не виключені. Ви можете стримати свій запал і стати дипломатом, який запобіжить розвитку недомовки до сварки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У понеділок багато планів може бути зірвано. Ви не надто любите втрачати контроль над обставинами, тому можете реагувати на побутові та робочі ситуації досить емоційно. На щастя, ближче до вечора ваш емоційний фон стане більш умиротвореним, вдасться трохи відпочити. Та й у вересні зірки обіцяють Тельцям успіх.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Понеділок сповнений сюрпризів та незапланованих зустрічей. Емоції будуть змінюватися протягом усього дня, ви то сміятиметеся з друзями, то напружено вирішуватимете робочу ситуацію. Намагайтеся не втрачати віри в позитив і пам’ятати, що всі ваші зусилля матимуть успіх і принесуть бажаний результат.

Рак (22 червня — 22 липня)

Після відпочинку минулими вихідними настав час повертатися до робочих завдань. Будьте готові до активного понеділка з великою кількістю комунікацій. Без стресу не обійдеться, але ваші навички зможуть залагодити будь-який конфлікт. Вірте у свої сили та демонструйте знання, які ви маєте.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День буде динамічним, але всі намічені цілі будуть реалізовані. Ваш план на день поступово обросте "галочками". Важливо прикладати зусилля, а не виконувати завдання на пів сили. У вечірній час астрологи рекомендують провести час із сім’єю, щоб відновити емоційні сили.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день вам надійде вигідна пропозиція. Зірки обіцяють підвищення кар’єрними сходами, проте перед цим вам доведеться успішно пройти співбесіду. Доведеться багато спілкуватися з колегами. Астрологи радять наполягати на своєму у будь-якій ситуації та чітко озвучувати аргументи команді.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Початок тижня може стати непростим для вас, принести дисгармонію та стреси. Запасіться терпінням, щоби пройти всі випробування без поспішних рішень. Надмірна емоційність може нашкодити вам, астрологи просять вас зберігати самовладання. Пам’ятайте, що дозволяє вам залишатися самим собою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього понеділка готуйтеся до нових знайомств як у діловій, так і в особистій сферах життя. Однак побоюйтеся людей, які надто потайливі з вами. В особистому житті астрологи закликають йти на ризик і переходити на новий рівень відносин, якщо роман себе вичерпав, то не бійтеся прийняти доленосне рішення. Крім того, життя Скорпіона круто поверне з чорної смуги на білу цього місяця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Почніть тиждень із користю для свого тіла. Астрологи радять виділити час для походу до масажиста, прийняття ванни з морською сіллю або тренування на свіжому повітрі. Можна поєднати приємне з корисним, наприклад, позайматися спортом разом із коханою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні астрологи не радять приймати серйозні рішення, у подальшій перспективі можливі труднощі та перешкоди. Перш ніж укладати домовленості, обговоріть з партнерами й колегами всі нюанси. Скрупульозність у діловій сфері захистить вас від фінансових втрат.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День принесе несподіваний відпочинок. Ви зможете приємно поспілкуватися із рідними. Хтось із близького оточення озвучить пораду, якої ви потребуєте. Не бійтеся звертатися по допомогу до тих, кому довіряєте, відвертість не виявиться марною. Водночас і до своєї інтуїції не забувайте прислухатися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Понеділок буде насичений планами та подіями. Готуйтеся сьогодні багато спілкуватися з робочих питань. Не виключено, що є можливості укласти вдалі угоди і отримати корисні знайомства. Звертайте увагу на кожну дрібницю під час поводження з документами. До слова, Риби стали головними везунчиками астропрогнозу на вересень.