Прибрали до того, як потрапив до літака: відомий мольфар розкрив смерть пригожина

За словами Макса Гордєєва, ватажка ПВК "Вагнер" ліквідували раніше авіакатастрофи

Український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів, що ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин балансував на межі: він багато дозволяв собі, що викликало інтерес до його ліквідації. Однак фахівець вважає, що смерть чоловіка необов’язково пов’язана з авіакатастрофою.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" астроексперт заявив, що немає доказів фізичної присутності пригожина в літаку. Його тіло могли залишити на місці падіння літака серед уламків.

"Його 100% прибрали. Випадає карта Туз Жезлів, що як спалах. Ми знаємо, що падіння відбулося через якийсь спалах. Єдине, що мене дуже хвилює, мені здається, що його прибрали ще до того, як він потрапив на літак. Його могли туди покласти просто як тіло", — сказав Гордєєв.

Також раніше мольфар Макс Гордєєв розповів про страх путіна під час бунту пригожина. Нещодавно екстрасенс розповів про зраду суровікіна перед путіним.

Раніше український астролог Альбіна Пономаренко розповіла про двійників, і навіть трійників президента росії володимира путіна. За її словами, справжнього глави кремля вже давно немає в живих.