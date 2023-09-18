Амур на вашому боці: які знаки Зодіаку незабаром зустрінуть свою другу половинку

Терези, Стрілець і Водолій цього тижня точно не будуть самотні

Деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють успіх на тижні з 18 по 24 вересня 2023 року. А ось трійці зодіакальних представників особливо пощастить у амурних справах.

Любовний гороскоп на найближчий тиждень обіцяють зустріч із другою половинкою таким знакам Зодіаку, як Терези, Стрілець та Водолій. Про це пише Your tango.

Терези

Астрологи обіцяють вам найближчими днями багато цікавого. Щось старе зникне з вашого життя, давши місце новому. Ви пройшли через багато перепон, але цього тижня ви вперше відчуєте себе вільним. Терези подивляться на своє особисте життя по-іншому.

Якщо у вас вже є партнер, то стосунки можуть вийти на новий рівень. Самотні Терези дуже скоро можуть зустріти свою другу половинку. Осіннє рівнодення 23 вересня принесе вам відпочинок та позитив. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Цей тиждень принесе Стрільцям успіх у любовних справах. Будьте готові зустрітися з кимось особливим. Ви відчуєте себе новою людиною під час трансформації Плутона.

Астрологи радять не поспішати, Стрілець обов’язково знайде ідеальну людину для себе. У найближчі сім днів ви можете успішно розпочати свій шлях до пошуку кохання. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Водолій

Цього тижня, з 18 по 24 вересня 2023 року, перед вами стоїть завдання зробити все правильно і для себе, і для людини, яку ви любите. Ви будете ініціативними і відчуєте сили для змін.

Осіннє рівнодення 23 вересня допоможе звільнити місце для того, чого потребує ваше особисте життя. Сезон Терезів зробить вас щасливим і поверне надію у ваше серце. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, шлюб яких знаків Зодіаку вважається вічним. За словами астрологів, деякі зодіакальні пари можуть прожити разом усе життя.