Під вінець не затягнути: названі знаки Зодіаку, які найбільше бояться одружуватися

Гороскоп для Стрільця, Лева, Риб та Близнюків

Багато людей розглядають шлюб як важливу життєву мету, якої вони сподіваються досягти у якийсь момент. Але кожен з них схильний до впливу свого знака Зодіаку — хтось вічно спізнюється, а хтось як вогню боїться шлюбних зв’язків.

Астрологи відзначають, що дуже важливо бути впевненим щодо людини, з якою ви вирішили провести частину свого життя. Водночас деяким чоловікам через страх перед зобов’язаннями важко знайти тривале кохання.

Стрілець

Стрільці цінують свою волю. Керівна планета Юпітер підживлює їхню сутність, яка прагне нескінченно подорожувати та досліджувати. Незалежно від того, чи це страх обмеженого фізичного простору, чи відчуття, що вони потрапили в пастку звичайних обов’язків, вони завжди прагнуть своєї свободи та неохоче дозволяють чомусь їй перешкоджати. У тому числі й шлюбу, який вони розглядають як таку перешкоду. Іноді вони можуть вступати у довгострокові відносини, але коли йдеться про інститут шлюбу, вони зазвичай ухиляються. Крім того, вони можуть бути схильні до пошуку можливостей та варіантів на стороні. У їхніх очах трава завжди зеленіша з іншого боку паркану, а не у власному саду.

Лев

Леви відомі своєю неперевершеною креативністю як у спальні, так і поза нею. Вони прагнуть партнера, який міг би захопити їх яскравими фантазіями та дозволити собі регулярні експерименти. Леви також пристрасно бажають непохитної вірності свого партнера, хоча іноді вони можуть заплющувати очі на власні грішки. Леви з часом можуть втратити ентузіазм, і хоча спочатку ідея весілля хвилювала їх у позитивному плані, вони можуть відчути момент страху та відступу. Але, залежно від рівня їхньої зрілості, Леви можуть нарешті виявитися готовими прийняти близькість, яку можуть запропонувати лише віддані стосунки. Ключем до тривалого щастя буде лише розумова сумісність із Левом.

Риби

Багато Риб у силу свого характеру схильні втікати від безперервних вимог зовнішнього світу. Відповідальність у будь-якій формі є для них нестерпною. Ця відраза до зобов’язань особливо очевидна, коли йдеться про перспективу одруження. Тільки думка про це може викликати у Риб мурашки по шкірі. Вони не лише сумніваються в надійності свого потенційного супутника життя, а й у своїй здатності підтримувати такі стосунки. Їм потрібен рівень безпеки, якого можна досягти лише великими зусиллями з обох сторін, щоб сформувати основу для їхньої впевненості.

Близнюки

Близнюки за своєю суттю є надзвичайно відданими партнерами, котрі глибоко люблять — попри те, що іноді їм важко ефективно висловити своє кохання. Водночас їх перспективи та переваги можуть змінюватися з шаленою швидкістю. Духовна відстороненість, яку вони можуть періодично відчувати, є перешкодою для поспішного одруження. Імпульсивний характер Близнюків може змусити їх раптово змінити свою думку, змусивши їх охолонути ще до того, як вони дійдуть до вівтаря. Щоб підтримувати успішні довгострокові відносини з Близнюками, потрібна спокійна поведінка та поблажливий характер, оскільки їхня схильність до коливань може стати проблемою на шляху кохання та відданості.

Раніше ми писали, у яких знаків Зодіаку буде вдалий тиждень. Починаючи з сьогодні, вони напевно досягнуть успіху в будь-якій справі.