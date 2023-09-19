Час прощатися: чотирьом знакам Зодіаку зірки обіцяють розставання найближчими днями

У Дів, Терезів, Скорпіонів і Риб будуть серйозні зміни в особистому житті

Деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють вдалий тиждень із 18 по 24 вересня 2023 року. Тоді як у чотирьох представників зодіакального кола особисте життя може перевернутись через розставання.

Любовний гороскоп на тиждень обіцяє розрив чотирьом знакам Зодіаку – Діві, Терезам, Скорпіону та Рибам. Про це повідомляє Your tango.

Діва

У найближчі сім днів ви можете зрозуміти, що вимагаєте від своїх стосунків більшого. Або ви або ваш партнер можуть розлюбити, що означає закінчення роману. Якщо ви з вашою половинкою не більше ніж друзі, варто зібратися на серйозну розмову. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Терези

Зірки не виключають, що цього тижня на Терезів очікує розрив із романтичним партнером. Можливо, ви зрозумієте, що почуття пішли. Якщо виникне думка розлучитися, то астрологи радять проговорити це з людиною, з якою ви разом. Іноді потрібно просто рухатися далі. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

За словами астрологів, ваш роман цього тижня може дійти до критичної точки. Не бійтеся приймати доленосне рішення, а робіть все для того, щоб ви були щасливі. Розлучення може стати сходинкою до кращого майбутнього та особистого життя, яке вас задовольнить. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Риби

Цей етап у ваших особистих стосунках може найближчим часом завершитись. Якщо на зміну пристрасті прийшла рутина, то виникають запитання. Астрологи не виключають, що на Риб очікує розрив. Проте все, що станеться, піде вам на користь. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку астрологи називають головними щасливчиками місяця. Везіння і в коханні, і в грошах чекає на трійку зодіакальних представників.