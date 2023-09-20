Жовтень буде непростим: три найбільш невдачливі знаки Зодіаку цього місяця

Тельцю, Діві та Рибам варто запастися терпінням

Жовтень 2023 року стане вдалим періодом у житті деяких знаків Зодіаку. Іншим представникам зодіакальної дюжини цього разу не пощастить, а місяць буде наповнений стресами і труднощами.

Гороскоп на місяць, на думку астрологів, говорить про три знаки Зодіаку – невдахи жовтня. У тому числі Телець, Діва і Риби, пише Knowinsiders.

Телець

Проблеми вдома та на роботі цього місяця несуть приводи для занепокоєння. Астрологи радять приділяти час фізичній активності, що допоможе залишатися в тонусі. Уникнути проблем із грошима допоможе інвестиційна діяльність. Будьте обережні з фінансовими операціями й укладанням документів. Гарна новина: незважаючи на труднощі, матеріальне становище покращиться. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Діва

Другий осінній місяць буде для вас непростим та депресивним. Готуйтеся до розтрат у жовтні. Щоб упоратися зі стресами, покладіться на близьких людей, саме вони стануть джерелом натхнення. Вирішувати фінансові питання та віддавати борги астрологи рекомендують у період повні 28 числа. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Риби

Зірки обіцяють жовтень, сповнений меланхолії та емоційних гойдалок. Не виключено, що під час повного місяця 28 числа ваші плани й мрії можуть бути зруйновані. Однак пам’ятайте, що так, можливо, з вашого життя йде все зайве. Будьте готові приймати складні рішення в особистих стосунках. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

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