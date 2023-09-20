Гороскоп на 21 вересня: хтось отримає фінансовий бонус, а комусь зірвуть плани

На екваторі тижня не втрачайте самовладання та знаходьте джерела для позитиву

Видання "Телеграф" розміщує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 вересня, в якому ви дізнаєтеся, що готують небесні тіла представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб утримати фортуну біля себе цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У цей день ваші плани можуть зруйнуватися. На роботі не виключені проблеми та конфлікти з колегами. Астрологи закликають не втрачати самовладання і залишатися терплячими до дрібних неприємностей. Порадуйте себе приємною дрібницею, навіть чашка кави у затишному кафе може покращити ваш емоційний стан.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви несподівано отримаєте подарунок від коханої людини. Цей сюрприз покаже, наскільки ви кохані. Вам захочеться порадувати другу половинку у відповідь, не стримуйте цей порив. Відмінна ідея провести разом із партнером вечір, неважливо, це буде романтична вечеря чи прогулянка у парку. До речі, астрологи обіцяють багатство Тельцям у жовтні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Четвер обіцяє бути насиченим. Вам доведеться багато спілкуватися, вирішувати робочі завдання, знаходити аргументи для команди та допомагати колегам. До кінця дня ви можете відчути себе енергетично виснаженим. Важливо знайти час для релаксу та відновлення сил на екваторі тижня.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви дізнаєтесь новину, яка шокує вас. Намагайтеся підходити до інформації критичніше і не поширювати дані, в яких не впевнені особисто. Прислухайтеся до того, що говорять довкола, але довіряйте лише своїм очам. Наївність може зіграти з вами злий жарт цього четверга.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Четвер раптово принесе час для відпочинку. Не пропустіть можливість провести час з рідними чи друзями. Невелика поїздка за місто або спільний похід магазинами зарядить вас позитивом. Сьогодні ви зрозумієте, як цінуєте тих, хто залишається поряд багато років.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На роботі справи складатимуться якнайкраще. Чекайте на позитивні звістки про своє фінансове становище. Зірки попереджають про грошовий бонус: це може бути премія чи підвищення зарплати. Добре подумайте про застосування нових коштів, а потім плануйте витрати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні все може валитися з рук. Незначні негаразди здатні вивести вас із себе. Будьте готові до стресів на роботі та неприємних розмов вдома. Астрологи радять виявити обережність і зайвий раз думати перед тим, як озвучувати свої думки. День швидко пролетить, і це дозволить вам видихнути.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Четвер порадує вас новиною на фінансову тему. Зірки обіцяють добрі події бізнесменам. Не виключається, що є можливість отримати значну спадщину або вигідно продати нерухомість. Астрологи порекомендували не здійснювати інтуїтивні покупки, щоби не розтратити прибуток. До речі, Скорпіоном пощастить у жовтні.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви ретельно планували цей будній день, але, на жаль, не все йтиме як по маслу. Астрологи радять шукати позитив у будь-якій ситуації та виявляти дипломатію у конфліктах. Друга половина дня очікується приємнішою для вас, скористайтеся нагодою приділити час своєму хобі або спілкуванню з близькими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Четвер буде багатий на спілкування та роз’їзди. Робоча обстановка буде динамічною, але ви зможете впоратися з будь-яким завданням. Не бійтеся заручатися підтримкою колег, астрологи радять навчитися приймати допомогу та бути вдячним. Вечір четверга принесе шанс розслабитися, хоч то буде вечеря у приємній компанії, хоч перегляд душевної комедії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День буде вдалим для вашого знака Зодіаку. У діловій сфері ви зможете проявити себе та заробити непогані дивіденди. Вдома теж пануватиме комфортна атмосфера. Астрологи радять сьогодні приділити увагу коханим людям, щоб пам’ятали, що для вас вони на першому місці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ранок виявиться хаотичним для вас, деякі плани буде зірвано. Однак після обіду ви увійдете у звичний ритм і зможете продуктивно провести решту дня. Астрологи рекомендують активніше проводити вільний час: тренування чи проста прогулянка містом не завадять. Цікаво, що Риби – один із найрідкісніших знаків Зодіаку.