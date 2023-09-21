Гороскоп на 22 вересня: гарний день, щоб проявити егоїзм і подумати про власну вигоду

Настав час подумати про себе коханих

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять вам астрологи цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила сприятливо розташовані для виконання фінансових операцій, таких як грошові перекази та інші подібні процедури. Цей день є ідеальним для тих завдань, які ви давно відкладали. Настав час взятися за них. Особливо важливо проявити уважність у справах, пов’язаних із документами. Овни незабаром зустрінуть свою половинку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Впливи нічних світил сприяють перегляду життя та самооцінці. Підтримуйте ініціативу у дослідженні свого внутрішнього світу і не бійтеся провести час у роздумах. Це чудовий час для духовних практик, молитви та медитації.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щирість – ваш найкращий союзник на шляху до справжнього кохання та дружби. Астрологи радять не захоплюватися брехнею, тому що астрономічні сили можуть розкришити її та повернути проти вас. Якщо можливо, відкладіть покупки на другий день.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї п’ятниці є велика ймовірність зустрічі з кимось важливим. Ця подія може виявитися доленосною, хоча багато хто, можливо, не помітить її відразу. Нічні світила на вашому боці, і ваша інтуїція буде неймовірно потужною. Корисно розмірковувати про майбутні перспективи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не соромтеся розширювати свої горизонти цієї п’ятниці. Відчуйте себе вільними та дозвольте собі насолоджуватися улюбленими заняттями. 22 вересня – день, який варто прожити повністю, не обмежуючи себе рамками. Вечір краще присвятіть своїм близьким. Левам потрібно готуватися до стресів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Важливо не залишати сімейні конфлікти, невиконані зобов’язання та забуті борги невирішеними. Якщо ви забули сплатити кредит або хтось із близьких вас підвів, намагайтеся негайно відновити справедливість, щоб не допустити критичності ситуації.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можуть виникнути несподівані проблеми та позапланові турботи. Ймовірно, доведеться коригувати чи скасовувати плани, стикатися із фінансовими труднощами, проблемами у сім’ї. У таких ситуаціях здатність справлятися зі стресом та підтримка друзів відіграють важливу роль.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день надає можливість думати про власну вигоду та проявляти егоїзм, але важливо не перестаратися, щоб уникнути конфліктів з іншими людьми чи другою половинкою. Критику слід сприймати спокійно та без образ.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Є можливість отримати цікаву пропозицію у сфері бізнесу. Можливо, у вас виникнуть думки про поточну роботу та бажання змінити своє життя. Увечері ви можете зайнятися плануванням майбутніх подій або зробити покупки в інтернеті.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила не узгоджені між собою, і можуть виникати дрібні неприємності, що вибивають із колії. Рішучість є вашим найкращим союзником у цей день, допомагаючи уникнути негативних наслідків та завершити день успішно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не доведеться турбуватися про можливі неприємні сюрпризи від долі, оскільки нічні світила перебувають у стабільному та сильному положенні. Цей день ідеально підходить для активної роботи та прояву ініціативи у сфері кохання. Основою успіху буде добре опрацьований план. Водоліям неймовірно пощастить у вересні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви відчуєте, що у вас є справжній захист — ваші близькі люди. П’ятниця обіцяє бути продуктивною та прибутковою. Ви легко виконаєте всі завдання, які запланували. Налагоджуйте якнайбільше спілкування, оскільки успіх залежить від ваших зв’язків.