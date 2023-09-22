Ці чотири знаки Зодіаку хмуряться найбільше: названо головних злюк по гороскопу

Ці знаки Зодіаку завжди виглядають так, ніби вони в поганому настрої

Вірите ви чи ні, але є захоплива група людей, чий вираз обличчя начебто втілює вічне невдоволення. Навіть у вдалі періоди, які сповнені радості та щастя, їхні обличчя ніби свідчать про протилежне.

А коли вони справді в поганому настрої, їхні вирази та погляди набувають майже вбивчого вигляду. Однак, як зазначають астрологи, іноді в таких випадках немає жодної особистої ворожості. Ця ненавмисна міміка на обличчі просто відверто передає схильність цих знаків до усамітнення, попри бажання поспілкуватися з іншими людьми.

Рак

Коли йдеться про перепади настрою, Раки стоять на першому місці. Немає жодної миті, коли б вони не змогли уособити поганий настрій. Раки часто схиляються до негативу, і це одразу видно на їхніх обличчях. Якби зовнішність справді могла вбивати, вони були б у цьому справжніми митцями.

Навіть коли Раки щасливі та задоволені, їм все одно вдається випромінювати натяк на невдоволення. Їхній настрій може змінитися одразу, як тільки вони прокинулися. Можливо, вони погано спали чи не встигли випити кави — часто саме дрібниці засмучують Раків і можуть зробити залишок їхнього дня нещасним. Пропозиції просто посміятися в таких випадках не мають для них сенсу.

Діва

Ці люди схильні бути серйозними та часто захоплені гонитвою за досконалістю, аж до крайнощів. У житті Дів немає часу на легковажність, вони найбільше цінують концентрацію та педантичність. Тому їхній серйозний вигляд легко може бути неправильно зрозумілий оточенням. За іронією долі, насправді Діви рідко бувають у дійсно поганому настрої.

Вони просто зосереджені на власному світі та майже не замислюються про те, який вплив вони мають на інших. При навіть невеликому відхиленні від їхнього ретельно спланованого курсу Діви максимально концентруються, поки не досягнуть бажаного результату. Тому їх здавалося б похмуре обличчя — просто вираз непохитної зосередженості та сумлінності.

Скорпіон

Від погляду Скорпіона, яким він пронизує інших людей, в них часто починають бігати мурашки по шкірі. Тоді як це просто захисний механізм, щоб захистити себе від потенційної шкоди, як тільки хтось спробує поринути у його внутрішній світ зарано. Скорпіон не надто легко йде на близьке спілкування, йому потрібен час, щоб познайомитися та зміцнити довіру. Він зберігає навколо себе захисну стіну та холодну поведінку, щоб спостерігати інших з безпечної відстані та судити, хто вони насправді.

Тільки після успішного проходження цієї перевірки очікуйте від нього посмішки. Нерідко можна побачити Скорпіона наче в пригніченому настрої, який усім своїм виглядом відбиває будь-яке бажання до нього підійти. У той самий час під час зустрічі хорошого друга його обличчя разюче змінюється і висвітлюється широкою посмішкою. Скорпіони за своєю суттю не негативні особистості. Їм просто важко довіряти іншим.

Козеріг

Успіх знаходиться в центрі життя Козерогів і вони твердо вірять, що його можна досягти лише працею. Навряд чи знайдеться інший знак Зодіаку, який працює так важко день у день, як вони. З такою великою зосередженістю на роботі та серйозним ставленням до життя залишається мало місця для легковажності. Тому не дивно, що той, хто приділяє стільки часу серйозності, не може завжди тримати посмішку на обличчі. Козероги часто висловлюють невдоволення, навіть коли вони не захоплені своєю роботою.

Крім того, Козероги завжди прагнуть бути слушними. Вони насолоджуються можливістю сказати: "Я знав це" або "Я тобі говорив", коли їхні прогнози виявляються правдивими. На жаль, вони схильні дивитися на життя крізь складну призму і побоюються покладатися на удачу або чекати, що щось саме впаде їм на коліна. Тому вони намагаються якнайбільше контролювати своє життя і зберігають серйозність.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку любитимуть одне одного все життя і залишаться разом. Чи підходить якась із цих чотирьох пар вам та вашому партнеру?