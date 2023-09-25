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Гороскоп на 26 вересня: можливі сюрпризи та несподівані події, які потішать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 26 вересня 2023 року
Гороскоп на 26 вересня 2023 року. Фото Getty Images

День підходить для активної діяльності та ризикованих методів роботи

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Проведіть активний день, налаштовуйтесь на добрий результат, візуалізуйте його і у вас все вийде. Нові приятелі можуть мати корисливий інтерес, тож 26 вересня не довіряйте малознайомим людям. Час, проведений із сім’єю, допоможе Овнам розслабитися та відновити душевну рівновагу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо ви будете в гущавині подій, то можете зустріти потрібних людей і познайомитися з кимось цікавим. Продемонструйте свої найкращі якості, розкажіть про плани чи ідеї, і тоді можна розраховувати на перспективні та вигідні пропозиції. Зустріч із друзями підкине Тельцям нові ідеї. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся мислити та діяти раціонально. Мрійливий настрій завадить Близнюкам прийняти правильне рішення. Не скупіться на добрі слова та підтримку для тих, хто цього потребує. 26 вересня у вас підвищений емоційний фон, тому порахуйте до десяти, перш ніж відповідати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Слушний час, щоб подумати над виконаною роботою, найближчими планами та пріоритетами у житті. Вас може відвідати почуття незадоволеності чи невдоволення собою. Вашим близьким потрібна підтримка: приділіть їм більше уваги, виявіть турботу, відверто поговоріть. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цікавий і плідний день, коли Левам доведеться працювати у напруженому ритмі та вирішувати безліч важливих питань. Намагайтеся не дратуватися, якщо щось йде не за вашим планом: виявите розуміння та ввічливість до навколишніх. Увечері відпочиньте вдома із сім’єю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Спілкування 26 вересня буде для Дів приємним та корисним. Зустрічайтеся з професійними та успішними людьми, слухайте їхні поради. Можна починати складну справу: успіх буде на вашому боці. До неприємних ситуацій ставтеся з гумором, більше жартуйте та посміхайтеся.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

При прийнятті рішень краще слухати свій внутрішній голос: він підкаже правильну відповідь. Намагайтеся бути м’якшими щодо близьких, не критикуйте їх зайвий раз. Завдана образа забудеться нескоро. За подіями дня можна визначити правильність обраного напрямку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Плідний та вдалий день. Однак Скорпіонам потрібно бути обережнішими у спілкуванні, не допускати різких висловлювань та контролювати емоції. Намагайтеся не піддаватися нападам лінощів і бажання влаштувати собі вихідний: важливих справ не можу чекати. Краще відмовитись від пропозицій, зроблених 26 вересня.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зменште ділову активність і не заважайте тому, що відбувається. Багато проблем вирішаться самі собою без вашої участі. В особистих відносинах можлива напруженість: не варто робити висновки раніше терміну, поговоріть відверто, дізнайтесь про думку партнера. Увечері чекайте на приємний сюрприз.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для завершення минулих справ, звільнення від того, що заважає рухатися вперед, викликає негативні емоції. Зірки рекомендують Козерогам залишити позаду всі свої невдачі та впевнено просуватися до нових вершин. В особистих стосунках будьте наполегливішими. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Все, що ви зробите, має бути свідомим і спланованим. Поспіх чи неакуратність можуть призвести до серйозних проблем. Також це добрий день для виправлення минулих помилок, для підбиття підсумків. Відверта розмова з кимось близьким буде корисною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Краще провести час на самоті, зосередитися на першорядних справах і не відволікатися на сторонні розмови. Хтось із вашого оточення хоче ввести вас в оману, плете інтриги. Обмежте контакти, щоб знизити емоційну напругу, займіться хобі.

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