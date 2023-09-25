Гороскоп на 26 вересня: можливі сюрпризи та несподівані події, які потішать

День підходить для активної діяльності та ризикованих методів роботи

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Проведіть активний день, налаштовуйтесь на добрий результат, візуалізуйте його і у вас все вийде. Нові приятелі можуть мати корисливий інтерес, тож 26 вересня не довіряйте малознайомим людям. Час, проведений із сім’єю, допоможе Овнам розслабитися та відновити душевну рівновагу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо ви будете в гущавині подій, то можете зустріти потрібних людей і познайомитися з кимось цікавим. Продемонструйте свої найкращі якості, розкажіть про плани чи ідеї, і тоді можна розраховувати на перспективні та вигідні пропозиції. Зустріч із друзями підкине Тельцям нові ідеї. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся мислити та діяти раціонально. Мрійливий настрій завадить Близнюкам прийняти правильне рішення. Не скупіться на добрі слова та підтримку для тих, хто цього потребує. 26 вересня у вас підвищений емоційний фон, тому порахуйте до десяти, перш ніж відповідати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Слушний час, щоб подумати над виконаною роботою, найближчими планами та пріоритетами у житті. Вас може відвідати почуття незадоволеності чи невдоволення собою. Вашим близьким потрібна підтримка: приділіть їм більше уваги, виявіть турботу, відверто поговоріть. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цікавий і плідний день, коли Левам доведеться працювати у напруженому ритмі та вирішувати безліч важливих питань. Намагайтеся не дратуватися, якщо щось йде не за вашим планом: виявите розуміння та ввічливість до навколишніх. Увечері відпочиньте вдома із сім’єю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Спілкування 26 вересня буде для Дів приємним та корисним. Зустрічайтеся з професійними та успішними людьми, слухайте їхні поради. Можна починати складну справу: успіх буде на вашому боці. До неприємних ситуацій ставтеся з гумором, більше жартуйте та посміхайтеся.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

При прийнятті рішень краще слухати свій внутрішній голос: він підкаже правильну відповідь. Намагайтеся бути м’якшими щодо близьких, не критикуйте їх зайвий раз. Завдана образа забудеться нескоро. За подіями дня можна визначити правильність обраного напрямку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Плідний та вдалий день. Однак Скорпіонам потрібно бути обережнішими у спілкуванні, не допускати різких висловлювань та контролювати емоції. Намагайтеся не піддаватися нападам лінощів і бажання влаштувати собі вихідний: важливих справ не можу чекати. Краще відмовитись від пропозицій, зроблених 26 вересня.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зменште ділову активність і не заважайте тому, що відбувається. Багато проблем вирішаться самі собою без вашої участі. В особистих відносинах можлива напруженість: не варто робити висновки раніше терміну, поговоріть відверто, дізнайтесь про думку партнера. Увечері чекайте на приємний сюрприз.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для завершення минулих справ, звільнення від того, що заважає рухатися вперед, викликає негативні емоції. Зірки рекомендують Козерогам залишити позаду всі свої невдачі та впевнено просуватися до нових вершин. В особистих стосунках будьте наполегливішими. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Все, що ви зробите, має бути свідомим і спланованим. Поспіх чи неакуратність можуть призвести до серйозних проблем. Також це добрий день для виправлення минулих помилок, для підбиття підсумків. Відверта розмова з кимось близьким буде корисною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Краще провести час на самоті, зосередитися на першорядних справах і не відволікатися на сторонні розмови. Хтось із вашого оточення хоче ввести вас в оману, плете інтриги. Обмежте контакти, щоб знизити емоційну напругу, займіться хобі.