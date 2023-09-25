Три знаки Зодіаку вийдуть на новий виток у вересневий повний місяць: на кого чекають зміни

Гороскоп для Раку, Скорпіона та Водолія

Повний місяць у вересні ознаменує настання періоду, багатого потенціалом та перетвореннями. Коли повня у вересні 2023 року увійде у свою фазу, а це станеться близько 13:00 у п’ятницю, 29 числа, вогненна сутність Овна розпалить у цих знаках Зодіаку вогонь рішучих дій. Раніше ми писали, що цього тижня трьом знакам Зодіаку неймовірно пощастить у коханні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Вереснева повня стане для Раків справжнім каталізатором у сфері кар’єри та професійних прагнень. Це астрологічне явище, як провідник рішучої енергії, надихне вас поринути у море нових можливостей. Відомі своєю турботливою та співчутливою натурою, Раки часто залишаються непоміченими. Однак у цей день ваша ініціативність буде винагороджена та гідно оцінена. Водночас не виключені зміни на вашому професійному шляху, що стане новим успішним витком у вашому житті.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

29 вересня повний місяць в Овні проллє промінь світла на ваші звичні сфери життя, надихаючи на новий підхід до далекосяжних планів. Зазвичай Скорпіон втілює їх у життя планомірно, у розміреному темпі, але ця повня розпалить у вас полум’я спонтанності. Період повні буде відзначений плідними досягненнями. Після енергійного дня не забудьте побалувати себе приємним вечором, щоб розслабитися та відновити сили для майбутніх звершень.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Коли місяць в Овні розгортає свою небесну розповідь, він спонукає Водолія озвучити свої думки та висловити свою інтелектуальну незалежність. Сміливо вступайте у жваві діалоги або занурюйтесь у нові починання. Але в бурхливому вихорі не забувайте виявляти розсудливість у своїх висловлюваннях — ваші слова можуть бути надто гострими, навіть ненавмисно. Продуманий вибір слів має першорядне значення, щоб зберегти гармонію і не затьмарити яскраві перспективи, що розгортаються перед вами.

Навіть у вдалі періоди деякі знаки виглядають зовсім навпаки. А коли вони й справді в поганому настрої, вираз їх облич стає просто вбивчим. Перевірте, чи не входите до числа головних злюк за знаком Зодіаку ?