Гороскоп на 28 вересня: комусь пощастить із грошима, а деякі зіткнуться з неприємностями на роботі

Хороший день для вирішення ділових питань та укладання угод

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 вересня, який розповість, які сюрпризи принесуть зірки представникам зодіакального кола та як астрологічні підказки дозволять вам залучити удачу цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам доведеться вирішувати важливі завдання, які дозволять рухатися вперед із легкою головою. У першій половині дня можливі конфлікти у спілкуванні з колегами та партнерами. Якщо це необхідно, йдіть на компроміс — у майбутньому ви зрозумієте, що зробили правильний вибір. Однак астрологи попереджають, що майбутній повний місяць поставить стосунки Овнів під загрозу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Складний фінансовий період позаду. Цього четверга ви отримаєте вигідну пропозицію, яка дозволить покращити ваше грошове становище. Використовуйте свої можливості максимально, так ви точно досягнете бажаного. Підтримка близького кола не завадить, не бійтеся звертатися по допомогу до тих, кому довіряєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться динамічним та насиченим. Кожна хвилина буде розписана, ви будете залучені до робочого процесу. Астрологи не виключають труднощів цього четверга, проте ваша комунікабельність дозволить вирішити будь-яку недомовку. У вечірній час вам краще зменшити темп і відпочити.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваш знак стане щасливчиком цього четверга. Астропрогноз на сьогодні обіцяє вам успіх у всіх справах, удача не відступить від вас ні на крок. Більше того, все добре складеться у фінансовому плані. Ви навіть можете виграти в лотерею, тому можете ризикувати. А от давати сьогодні у борг астрологи не радять. До речі, зірки обіцяють Ракові багатство у жовтні.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Четвер раптово подарує вам море романтики. Зірки сприяють покращенню вашого особистого життя. Самотні люди зможуть зустріти людину, яка, не виключено, відіграє у майбутньому важливу роль. Сімейні пари цього дня матимуть можливість якісно провести дозвілля один з одним.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не найпростіший день для знаку Зодіаку. Можлива напруга у спілкуванні з близькими. Вирішення завдань, пов’язаних з будинком, забере багато ваших сил. Щоб залишатися в балансі, знайдіть час для себе наприкінці цього дня. Медитація чи навіть перегляд улюбленого серіалу піде вам на користь та подарує позитивні емоції, що так необхідно цього четверга.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей будній день принесе позитивні новини. Розташування небесних тіл свідчить про можливість грошових бонусів для вас. Це може бути збільшення зарплати, про яку вам повідомить начальство, або несподівана спадщина. Астрологи радять ретельно планувати свої витрати, щоб не використовувати отримані кошти марно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього четверга вам доведеться попітніти як фізично, так і морально. Зірки обіцяють багато комунікацій та поїздок. Варто добре виспатися, щоб протягом дня відчувати себе бадьорим та енергійним. Постарайтеся розпочати день із чогось приємного, щоб зарядити свою енергетичну батарейку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Четвер буде вдалим для вашого знака. Гарний час для завершення фінансових операцій, ви точно залишитеся зі своїми коштами. Проте не варто витрачати зароблене, краще продумати матеріальні цілі на найближче майбутнє або вивчити можливості для довгострокового інвестування. Крім того, астрологи обіцяють Стрільцеві щасливий період наприкінці місяця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День очікується не із простих. На роботі можуть виникнути складнощі у спілкуванні з колегами. Варто прислухатися до того, що кажуть за вашою спиною. Запасіться терпінням і поводитесь як дипломат, щоб не розвинути конфлікт до серйозних масштабів. Не впадайте у відчай, якщо не все виходить з першого разу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня всі ваші ділові питання вирішуватимуться швидко та просто. Вам вистачить бази знань і навичок, щоб відстояти свою позицію перед начальством. Більше того, ви зможете покластися на колег, які сьогодні проявлять себе як ваші однодумці та помічники у критичній ситуації.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Четвер несподівано подарує можливість відпочинку, що дуже до речі після насичених днів. Хороша ідея: провести час із друзями на прогулянці, поки погода тішить. Можна сказати, вихідні цього тижня для вас вже починаються, тому насолоджуйтесь приємними розмовами та гарними емоціями.