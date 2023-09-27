У чотирьох знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться біла смуга: хто ці щасливчики

Гороскоп для Терезів, Стрільця, Риб та Близнюків

Раніше ми розповідали, кому неймовірно пощастить наприкінці вересня. А у цих чотирьох знаків Зодіаку настане щаслива смуга наступного тижня. Якщо ви опинилися в їх числі, приготуйтеся до хвилі нових можливостей і нових починань.

Астрологи радять скористатися шансами, що випадуть на вашому шляху. Отже, розглянемо, хто вийде на смугу удачі на початку жовтня.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Чекайте захоплюючих змін у різних сферах життя, особливо в любовних, романтичних та творчих справах. Дуже важливо триматися подалі від людей, які таять заздрість та образу. Будьте проникливими, щоб визначити справжніх шанувальників та доброзичливців у вашому колі. Ви випромінюватимете позитив, відбиваючи все навколо у прекрасному світлі. Здивуйте свого партнера приємними жестами і разом насолоджуйтесь задоволенням. Також небесні світила сприяють вашому професійному зростанню, прокладаючи шлях до нових можливостей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вам надається неймовірна можливість почати все заново та з новим прагненням втілювати свої цілі в життя. Всесвіт налаштований на вашу користь. Якщо ви у відносинах, у вас є шанс підняти їх на нову висоту — скористайтеся ним, щоб зміцнити ваш союз. Тим, хто самотній, варто довіритися космічному задуму, бо на вас чекають приємні сюрпризи. Несподівані зустрічі можуть перерости в історію кохання, про яке ви й подумати не могли. А професійний шлях набуває оборотів, що надихають, з яскравими перспективами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Побалуйте себе довгоочікуваною перервою. Звільніться від тягаря, поповніть запаси енергії. Пристрасть та чуттєвість стають характерними рисами вашого любовного життя. Поставтеся до своїх відносин більш серйозно — якщо є проблеми, які давно вас пригнічують, вирішуйте їх без страху. Якщо ви самотні, зірки зійдуться, щоб залучити до вашого життя людину, яка розділятиме ваші інтереси та бажання. Використовуйте нові можливості в кар’єрі — зараз настав час вирішити завдання, які ви занадто довго відкладали.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це час самопізнання та зростання. Зніміть вантаж із плечей і відновіть внутрішній баланс — це підживить вашу самооцінку. Застосуйте досвід минулих років на власному шляху самовдосконалення. Якщо ви у відносинах, вам із партнером світить насолода блаженними моментами, проведеними разом. Для тих, хто самотній, Всесвіт створює схему, щоб направити вас до людини, яку ви шукаєте. У професійній сфері на вас чекає успіх — ваші починання будуть вдалими, і ви можете встановити цінні зв’язки.

Раніше ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку жовтень принесе великі гроші. Перевірте, чи ви увійшли до їх числа!