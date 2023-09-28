Доведеться зробити крок назад: ці три знаки Зодіаку у жовтні зіткнуться зі своїм минулим

Повернення в минуле – це не завжди сумно та погано

Вересень добігає кінця, і незабаром у свої права вступить новий осінній місяць — жовтень. Варто зазначити, що він несе з собою багато приємних подій для знаків Зодіаку, проте кільком представникам гороскопу в жовтні 2023 року доведеться зіштовхнутися зі своїм минулим, чи хочуть вони того чи ні.

Важливо розуміти, що зустріч із нашим минулим не завжди є чимось негативним, часто це дає позитивні результати. Астрологи відзначають, що трьом знакам Зодіаку, а саме Рибам, Терезам і Скорпіонам, доведеться розібратися зі своїм минулим, що дасть їм можливість визнати свої помилки і вирушити у шлях зцілення та самопізнання.

Риби

Цього місяця цілком імовірно, що виникнуть думки про примирення з минулим партнером, але не в контексті відновлення романтичних стосунків, а у відновленні заповітної дружби. Якщо ви вирішите зробити перший крок до примирення, будьте впевнені, що це безпечне рішення. Однак підійдіть до цього питання ясно та цілеспрямовано, і не спирайтеся лише на емоції.

Терези

Протягом цього місяця ви можете зіткнутися з минулими подіями, які спричинять певний рівень занепокоєння. Можливо, ви вже давно обмірковуєте ідею возз’єднання з кимось із вашого минулого. Сумніватися цілком природно, але зрештою ви повинні слідувати тому, що здається вам правильним. Довіртеся своїй інтуїції, адже вона може привести вас туди, де ви завжди мріяли опинитися.

Скорпіон

Процес примирення з вашим колишнім партнером йде повним ходом, і воістину разюче, наскільки швидко досягається прогрес. Несподіване повернення цієї людини у ваше життя є явною ознакою того, що вам двом судилося возз’єднатися. Прийміть неминучість змін, оскільки вони таять у собі величезний потенціал. Однак все одно будьте обережні і не реагуйте занадто імпульсивно.

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