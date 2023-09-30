Гороскоп на 1 жовтня: цей день вдалий для інтровертів і тих, хто найбільше проявить доброту

Втома — не найкращий супутник у перший день жовтня, тому бажано більше відпочивати

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола та що радять астрологи вам цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Настав ідеальний час переглянути свій світогляд. У такі періоди можна ставити перед собою нові цілі та планувати майбутні заходи. Слід остерігатися змін та обману. Якщо у вас є якісь невдоволення стосовно близьких, то краще не тримати їх у собі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Доведеться справлятися з великим обсягом роботи та приймати відповідальні рішення. Астрологи радять не соромитися звертатися по допомогу чи підтримку до тих, хто може надати її. Не варто намагатися впоратися з усім самостійно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила радять звернути увагу на своє здоров’я та зайнятися ним активно. Причин для занепокоєння немає, але важливо пам’ятати, що турбота про себе в цей день принесе особливо хороші результати. Це чудовий час для зміцнення фізичного та психічного здоров’я. Близнюки у жовтні відновлять внутрішній баланс.

Рак (22 червня — 22 липня)

Духовний розвиток посідає перше місце. Намагайтеся приділити більше часу практикам та медитаціям. Також можна спробувати знайти нові знання. Для інтровертів і всіх, хто хоче на якийсь час усамітнитися, цей день обіцяє бути особливо вдалим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдень доведеться нагромадити енергію. Новини, можливості чи враження будуть джерелом натхнення. Також несподівані зустрічі чи нестандартні завдання на роботі можуть стати стимулом до активності, викликавши приплив почуттів чи надавши щасливий шанс. Левам дуже пощастить із грошима у жовтні.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Важливо проявити пильність під час виборів рішень, шляхів чи посад. Будь-яка мета, на яку ви націлені, може мати свої підводні камені, іноді досить важкі. Ситуація цього дня може зачепити ваші чутливі сторони, такі як гордість чи заздрість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся встановити конструктивний діалог з неприємними людьми. Уникайте суперечок та безглуздих конфліктів. Цього дня важливі три "С": спокій, сміливість та самовіддача. Намагайтеся залишатися об’єктивними і вірте інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила випробовують вашу стійкість. Можуть виникнути невеликі проблеми, які спробують збити вас зі шляху. Тепер саме час бути максимально зосередженим. Важливо оточити себе людьми, здатними вас підтримати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зараз вплив нічних світил є надзвичайно конструктивним та позитивним. Цей день видається спеціально створеним для нових починань та складних завдань. Увечері краще не займатися справами та обов’язками, які можна перенести на наступний день.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Відмінний час для прогулянок, фізичної активності та відвідування басейну. Намагайтеся надати підтримку всім, хто звернеться за нею. Ваша доброта не залишиться непоміченою, і Всесвіт винагородить вас удачею у найближчому майбутньому. Козеріг — найпотаємніший знак Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вам доведеться виборювати своє місце під сонцем. Можливо, ваші конкуренти активізуються та спробують взяти ситуацію під свій контроль. Не соромтеся проявляти впевненість у ділових питаннях. Перспективи блискучі, якщо вдасться зберегти баланс і ухвалити рішення своєчасно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не давайте обіцянок, які ви не зможете виконати. Постарайтеся завершити розпочаті справи та дотримуватися звичайного розпорядку дня. Астрологи також радять заощаджувати час, а не скупитися на витрати. Втома не є найкращим супутником, тому краще приділити більше уваги відпочинку.