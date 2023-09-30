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Ретроградний Юпітер переверне життя 5 знакам Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Ретроградність Юпітера триватиме у жовтні та листопаді 2023 року Новина оновлена 30 вересня 2023, 14:21
Ретроградність Юпітера триватиме у жовтні та листопаді 2023 року. Фото Pixabay

На них чекають великі звершення

Астрологи стверджують, що у жовтні та листопаді цього року Юпітер, який влітку "взяв участь" у параді планет, особливо сприятливо впливатиме на такі знаки Зодіаку: Тельців, Дів, і Козерогів, а також на Риб і Раків.

Як пише ukr.media, саме це світило перейняло естафету ретроградності. Подія кардинально змінить життя названим представникам зодіакального кола та здійснить усі їхні мрії.

Козероги можуть очікувати особливого успіху у сфері стосунків, тому варто поставитися серйозно до своїх нових знайомств. Діви можуть розраховувати на підвищення на роботі, а Раків можуть очікувати несподівані фінансові поліпшення. Для Тельців настає слушний момент для здійснення подорожі, про яку вони давно мріяли.

Астрологи радять цій щасливій п’ятірці встановити перед собою найвищу мету. Це пов’язано зі сприятливим впливом ретроградного Юпітера, який підтримає і допоможе тим, хто готовий діяти рішуче і сміливо.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку вже народився справжнім кулінарним генієм. Їх лише три.

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#Телець (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Діва (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку) #Риби (знак зодіаку)