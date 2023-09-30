Ретроградний Юпітер переверне життя 5 знакам Зодіаку

На них чекають великі звершення

Астрологи стверджують, що у жовтні та листопаді цього року Юпітер, який влітку "взяв участь" у параді планет, особливо сприятливо впливатиме на такі знаки Зодіаку: Тельців, Дів, і Козерогів, а також на Риб і Раків.

Як пише ukr.media, саме це світило перейняло естафету ретроградності. Подія кардинально змінить життя названим представникам зодіакального кола та здійснить усі їхні мрії.

Козероги можуть очікувати особливого успіху у сфері стосунків, тому варто поставитися серйозно до своїх нових знайомств. Діви можуть розраховувати на підвищення на роботі, а Раків можуть очікувати несподівані фінансові поліпшення. Для Тельців настає слушний момент для здійснення подорожі, про яку вони давно мріяли.

Астрологи радять цій щасливій п’ятірці встановити перед собою найвищу мету. Це пов’язано зі сприятливим впливом ретроградного Юпітера, який підтримає і допоможе тим, хто готовий діяти рішуче і сміливо.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку вже народився справжнім кулінарним генієм. Їх лише три.