За словами Шептицького, зараз на порядку денному — розпад рф

Відомий екстрасенс Роман Шептицький переконаний, що справжній президент росії володимир путін пішов із життя вже давно, і зараз перед нами представлені його двійники.

Навколо смерті диктатора ходить безліч різних гіпотез. Деякі астроексперти стверджують, що він близький до кінця свого життя, тоді як інші заявляють, що поки що немає жодних ознак майбутньої смерті путіна.

Своєю чергою, Шептицький розповів в інтерв’ю unian, що справжній путін пішов із життя вже понад 8 років тому. Сьогодні перед нами його двійники. Щодо того, коли вони підуть із життя, екстрасенс сказати не може.

Він уточнив, що зараз обговорюється питання про розпад російської федерації. На думку Романа Шептицького, тільки після цього можна буде очікувати якихось результатів.

"Важливо, щоб була зруйнована вся путлірівська система. Їхнє гниття і розпад вже відбуваються. А протягом жовтня воно буде ще більше активізуватися", — додав астроексперт.

Раніше астролог Владислав Росс прокоментував чутки про ймовірну смерть кривавого лідера Чечні рамзана кадирова. За його словами, лідер Чечні давно помер.