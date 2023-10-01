Зліт кар’єри або нове джерело доходу: двом знакам Зодіаку пощастить із грошима у жовтні

Маленькі астрологічні підказки допоможуть Дівам і Козерогам досягти успіху цього місяця

У жовтні астрологи обіцяють виконання бажань деяким знакам Зодіаку. А ось двом зодіакальним представникам фортуна сприятиме у кар’єрних та фінансових справах.

У гороскопі на жовтень 2023 року астрологи називають два знаки Зодіаку – щасливчики в сфері кар’єри та грошей. Йдеться про людей, народжених під сузір’ями Діви й Козерога, передає Bustle.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

У жовтні ваші пріоритети зміняться, у центрі уваги опиняться фінансові цілі, розпорядок дня та ресурси. Астрологи радять прораховувати кожне рішення і покупку, вибираючи те, що краще для вас. Своєчасна зарплата, бонус або нове джерело доходу цього місяця принесуть полегшення та спонукатимуть ставитися до себе без почуття провини. Астрологи закликають Дів інвестувати в себе, чи йдеться про день у спа-салоні, чи про нову пару осінніх черевиків. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Настав час відмовитися від ярлика незалежності, за який ви так довго чіплялися. Більше не потрібно метушитися і працювати поодинці, адже з’являться люди, які готові надати вам підтримку. Зірки виводять на перший план у жовтні кар’єру, ви зможете проявити себе творчо та в сфері підприємництва. Пам’ятайте, що новий розділ вимагає нового підходу. Астрологи рекомендують вибирати шлях найменшого опору, приносячи жертви лише там, де це потрібно. Так ви зможете зберегти свій внутрішній баланс і душевний добробут на шляху до успіху. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, для кого буде вдалим початок жовтня 2023 року. Зірки вказують на кілька щасливчиків за знаком Зодіаку.