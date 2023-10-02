Ліквідація путіна або переворот у кремлі: астролог побачив розпад росії

За прогнозами Влада Росса, президент країни-агресорки не переживе поточний рік

Відомий український астролог Влад Росс розповів про тотальний програш росії, яка вдерлася в Україну та вбиває невинних людей. Він передбачив розпад країни-агресорки, а також смерть президента рф володимира путіна.

На своєму YouTube-каналі астролог заявив, що путін, ймовірно, не переживе поточний рік. У жовтні настане період затемнень, що може призвести до зміни влади у москві чи навіть до політичних переворотів.

Влад Росс також передбачив нещасливі події для росії і вказав на можливість політичного перевороту у жовтні-листопаді, після якого російська федерація може зіткнутися з можливим розпадом.

Нагадаємо, що український мольфар Макс Гордєєв передбачив ліквідацію міністра оборони рф сергія шойгу за провали на фронті. За його словами, путін "замовить" його, як це було з ватажком ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.

Раніше український астролог Альбіна Пономаренко розповіла про двійників, і навіть трійників президента росії володимира путіна. За її словами, справжнього голови кремля вже давно немає в живих.