Грошовий гороскоп на тиждень: хто зі знаків Зодіаку зірве великий куш

Деякі знаки Зодіаку отримають великий прибуток у період із 2 по 8 жовтня

Фінансова стабільність відіграє важливу роль у житті кожної людини. Добре, коли грошей достатньо, але буває так, що грошей немає, але спонтанно вони приходять до вас, звідки не чекали. Астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку чекати велику надбавку, а хто приречений на фіаско у грошовій сфері.

Фінансовий гороскоп на тиждень 2-8 жовтня підкаже, на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток найближчим часом. Про це пише tsn.ua.

Овен

Цього тижня на вас чекають серйозні грошові виплати, головне не спустити весь прибуток на непотрібні дрібниці. Найкраще використовуйте цю "прибавку" до вашого бюджету на виконання давніх планів та мрій.

Телець

На вас чекає підписання великих угод та серйозних договорів, які в перспективі принесуть величезний прибуток. Астрологи наполегливо рекомендують бути дуже уважними до деталей, тоді отримати свою частку ви зможете якнайшвидше.

Близнюки

Представникам цього знаку Зодіаку краще відкласти укладання фінансових угод, нині несприятливий час для таких операцій. Не варто також відкривати депозити та накопичувальні рахунки у цей період.

Рак

Зараз у вас сприятливий час для найскладніших переговорів — партнери будуть йти вам назустріч і робитимуть поступки. Якщо вдасться укласти угоду, дивіденди скоро до вас повернуться.

Лев

Якщо у вас є надійний фінансовий план – успіх чекає вас на цьому тижні. Головне не відступати від своєї стратегії та гнути свою лінію у грошових питаннях.

Діва

Зараз не час спонтанних рішень, особливо якщо це стосується грошей. Поспіх може привести вас до невдачі, а імпульсивні рішення не підуть на користь. Будьте розважливі.

Терези

Без роздумів приймайте пропозиції у професійній сфері. Нова посада чи нова робота дозволить реалізувати амбіції та покращить фінансове становище.

Скорпіон

Астрологи не радять у цей період брати гроші у борг. Адже в майбутньому це зіграє з вами поганий жарт. Краще перенесіть такі ідеї на наступний тиждень.

Стрілець

Зараз настав момент, коли вам потрібно зосередитись та позитивно зарекомендувати себе в очах керівництва на роботі. Якщо зробите завдання на найвищому рівні, отримаєте не лише словесну похвалу, а й грошову подяку.

Козеріг

Зробіть щось добре людям, які вас оточують, пожертвуйте навіть невелику суму на благодійність. І ваше добро повернеться до вас у значно більшому обсязі.

Водолій

Найменші і навіть найамбітніші фінансові цілі, які ви поставите собі на цьому тижні, будуть приречені на успіх. Зірки прислухаються до ваших запитів, так що сміливо просіть Всесвіт про гроші та матеріальні блага.

Риби

Вам може надійти дуже приваблива на перший погляд фінансова пропозиція. Не ведіться, тому що це може стати пасткою і ви залишитеся ні з чим.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить із грошима у жовтні. Очікуйте зліт кар’єрними сходами і нові джерела доходів.