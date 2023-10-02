Зірки обіцяють кохання та гроші трьом знакам Зодіаку до кінця 2023 року

Діва, Лев та Телець можуть очікувати позитивних подій у своєму житті

Початок жовтня принесе фінансовий успіх деяким знакам Зодіаку. Тоді як трійці зодіакального кола астрологи обіцяють і кохання, і гроші протягом останніх місяців 2023 року.

Грошовий та любовний гороскоп на жовтень, листопад і грудень вдалий для трьох знаків Зодіаку – Діви, Лева й Тельця. Про це передає Knowinsiders.

Діва

Ваші останні місяці 2023 року будуть більш вдалими, ніж попередні. Останні три місяці року подарують вам щастя одразу після закінчення ретроградного періоду Меркурія. Ви побачите, як ваше життя розквітає. Венера увійде на знак Діви і принесе вам багато переваг у зароблянні грошей та інвестуванні. Будьте готові зустріти період удачі, кохання, достатку й успіху! Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Лев

Загалом 2023 рік — досить радісний рік для вашого знака. А останні три місяці року зірки обіцяють вам ще більше вдалих подій. Астрологи відзначають, що ви все робите правильно, і скільки б цілей не поставили, досягнете величезного успіху. У відносинах ви отримаєте те, що мрієте. Гороскоп для Лева на сьогодні знайдете на сайті.

Телець

У місяцях року, що залишилися, зірки обіцяють вам і любов, і гроші. Положення Юпітера принесе Тельцю період фінансового достатку й успішної роботи. В той же час, у ваших романтичних справах все також складеться. Самотні знаки можуть очікувати приємних і барвистих вражень. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку астрологи прогнозують справжню казку до кінця цього року. Щасливчиків не так багато.