Гороскоп на 4 жовтня: хтось отримає грошовий бонус, а іншим пощастить із вдалими знайомствами

Не бійтеся довіряти своїй інтуїції та налаштуйтеся на продуктивну роботу

Видання "Телеграф" розміщує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня, де розповідає, що приготували зірки представникам зодіакального кола і які підказки астрологів допоможуть провести цю середу з користю.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Середа буде дуже активною. Робочі завдання та домашні проблеми поглинуть вашу енергію, тому важливо не витрачати сили даремно. Друга половина дня буде спокійнішою, ви зможете видихнути і підбити підсумки. Якщо шукаєте спосіб повернутися до ресурсного стану, астрологи звертають увагу на медитацію та йогу. Натомість цього тижня у Овнів є шанс розбагатіти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи дають вдалий прогноз для вашого знака цієї середи. Інвестиції, на які ви зважилися раніше, дадуть бажаний результат. Крім того, у цей день може вирішитися фінансове питання, яке раніше доставляло вам занепокоєння. Ваша практичність і продуманість допоможуть не припуститися помилки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зустрічайте яскравий день, який має шанс запам’ятатись вам на все життя. У першій половині дня все складатиметься так, як і завжди, а ось ближче до вечора зірки віщують сюрпризи. Більше того, саме сьогодні може статися доленосна у вашому житті зустріч, тож будьте напоготові.

Рак (22 червня — 22 липня)

У середу вас огорне романтикою. У стосунках можливі зміни. Ймовірно, ви з партнером зможете перейти на новий рівень. Сьогодні ви матимете можливість показати глибину своїх почуттів. Розташування зірок показує, що кохана людина відповість вам взаємністю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Середа пролетить непомітно за поїздками та зустрічами. Можливі конфлікти, тому важливо не втрачати самовладання і тримати ситуацію під власним контролем. До вечора ви відчуєте втому, тому астрологи радять зайняти себе хобі чи фізичною активністю – це піде на користь.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки принесуть вам у середу море спілкування. У другій половині ви можете познайомитися з людиною, яка стане для вас важливим партнером у ділових питаннях. Астрологи радять вам запастись енергією, адже протягом дня доведеться оперативно вирішувати як робочі, так і домашні завдання. До речі, життя Діви може перевернути ретроградний Меркурій.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У середу чекайте на новину, яка вас дуже здивує. Разом з тим, зірки обіцяють вам покращення матеріального становища. Бонуси у вигляді фінансів можуть надійти від родича, тому будьте вдячні. Цього дня буде багато роботи, але й на невеликий релакс знайдеться час.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Енергія нічних світил обіцяє вам непростий будній день. Не виключено, що ваші плани будуть зруйновані. Доведеться приділити увагу спілкуванню з людьми, які вам неприємні. Якщо ви зберігатимете терпіння і покажете себе дипломатом, вдасться уникнути конфліктних ситуацій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Наближається екватор тижня, але ви вже трохи втомилися. Астрологи закликають знайти в цю середу можливість відновлення сил. Дозвілля у колі близьких та друзів подарує вам позитивні емоції і допоможе дійти важливих висновків. Не завжди швидкий темп дає результат, краще прагнути балансу між роботою та відпочинком.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Середа буде динамічною і насиченою на зустрічі. У діловій сфері вдасться завести корисні знайомства, виявляйте увагу та не бійтеся озвучувати свої ідеї перед колегами. Позитивний досвід комунікацій допоможе досягти цілей, які ви намітили на довгострокову перспективу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ваш день складеться вдало, а дрібні негаразди не зможуть вибити вас з колії. На роботі очікується насичений режим, проте ваша праця буде гідно оцінена й оплачена. Зірки обіцяють вам грошовий бонус, проте краще витратити ці гроші з розумом, а не на миттєві забаганки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У середу з’явиться несподівана можливість відпочити тілом і душею. Астрологи радять не відмовлятися від посиденьок із друзями, спільного заняття спортом із партнером чи походу до масажиста. Попереду відповідальні дні, тому вам знадобиться більше сил для здійснення всіх планів. До слова, Риби можуть очікувати вдалого початку жовтня.